কবে থেকে শুরু হবে ২০২৬ টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপ

আগামী বছর ভারত ও শ্রীলঙ্কায় যৌথভাবে অনুষ্ঠিত হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। ক্রিকেট–বিষয়ক পোর্টাল ইএসপিএনক্রিকইনফো জানিয়েছে, আগামী বছরের ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ৮ মার্চের মধ্যে অনুষ্ঠিত হতে পারে টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপ।
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অংশ নেবে ২০টি দল। বিশ্বকাপের ম্যাচগুলো ভারতের অন্তত পাঁচটি ভেন্যু ও শ্রীলঙ্কার দুটি ভেন্যুতে অনুষ্ঠিত হবে। ফাইনাল হবে আহমেদাবাদ বা কলম্বোতে। মানে পাকিস্তান ফাইনালে উঠলে কলম্বোতে, নইলে আহমেদাবাদে।
রাজনৈতিক টানাপোড়েনের কারণে এক অন্যের দেশে গিয়ে খেলছে না ভারত ও পাকিস্তান। সর্বশেষ চ্যাম্পিয়নস ট্রফি থেকে এ নিয়ে তিন বছরের সমঝোতা চুক্তি হয়েছে দুই প্রতিবেশী দেশের।
২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে এরই মধ্যে ১৫টি দল নিশ্চিত। বাকি ৫টি দল আসবে বাছাইপর্ব থেকে—আফ্রিকা থেকে ২টি এবং এশিয়া ও পূর্ব এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগর থেকে ৩টি।
যেসব দল এরই মধ্যে টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলা নিশ্চিত করেছে—ভারত, শ্রীলঙ্কা, আফগানিস্তান, অস্ট্রেলিয়া, বাংলাদেশ, ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, যুক্তরাষ্ট্র, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, নিউজিল্যান্ড, পাকিস্তান, আয়ারল্যান্ড, কানাডা, নেদারল্যান্ডস ও ইতালি। এই দলগুলোর মধ্যে ইতালি প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপে খেলবে।
আগামী বিশ্বকাপের সংস্করণও সর্বশেষ ২০২৪ বিশ্বকাপের মতো হবে। ২০টি দলকে চারটি গ্রুপে ভাগ করা হবে, প্রতিটি গ্রুপে থাকবে পাঁচটি করে দল। প্রতিটি গ্রুপ থেকে শীর্ষ দুটি করে দল সুপার এইট পর্বে যাবে। সেখানে আবারও আটটি দলকে চারটি করে দুটি গ্রুপে ভাগ করা হবে। সুপার এইটে প্রতিটি গ্রুপ থেকে শীর্ষ দুটি করে দল সেমিফাইনালে উঠবে।
২০২৬ সালের প্রথম চার মাসে ভারত বেশ কিছু বড় আসর আয়োজন করবে। জানুয়ারি থেকে ফেব্রুয়ারির মধ্যে হতে পারে মেয়েদের আইপিএল। এরপর হবে টি-২০ বিশ্বকাপ। এই দুটি টুর্নামেন্টের পর ১৫ মার্চ থেকে ৩১ মে পর্যন্ত ছেলেদের আইপিএল অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে।