সেঞ্চুরি না পেতে পেতে বাবর ছুঁয়ে ফেললেন কোহলিকে

আরও একটি ইনিংস গেল। বাবর আজম সেঞ্চুরি পেলেন না। কাল শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গার বলে বোল্ড হন ২৯ রান করা বাবর।
তাতে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তিন সংস্করণ মিলিয়ে টানা ৮৩ ইনিংস সেঞ্চুরিহীন পাকিস্তানের সাবেক এই অধিনায়ক। দুটি সেঞ্চুরির মাঝখানে সর্বোচ্চ ইনিংসসংখ্যার বিরতির তালিকায় বাবর ছুঁয়ে ফেলেছেন ভারতের কিংবদন্তি বিরাট কোহলিকে।
বাবর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সর্বশেষ সেঞ্চুরি করেন ২০২৩ সালে নেপালের বিপক্ষে। এরপর খেলা ৮৩ ইনিংসের মধ্যে সর্বোচ্চ ৮১ রান করেছেন। এ সময়ে বাবর ২০টি ফিফটি পেলেও তিন অঙ্কের ইনিংসের দেখা পাননি।
এই ৮৩ ইনিংসে তিনি ব্যাটিং করেছেন ৩১.০৬ গড়ে। কাল প্রাথমিক ধাক্কাটা সামলে বড় ইনিংসের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন বাবর। তবে ২৪তম ওভারে হাসারাঙ্গার গুগলিতে বোল্ড হয়ে ফেরেন ড্রেসিংরুমে।
বাবরের মতো কোহলিও একটা সময়ে সেঞ্চুরি–খরায় ভুগেছেন। ২০১৯ সালের ২৩ নভেম্বর ক্যারিয়ারের ৭০তম সেঞ্চুরি করা কোহলি ৭১তম সেঞ্চুরি পান ৮ সেপ্টেম্বর ২০২২ সালে। এর মাঝখানে কেটে যায় ৮৩টি ইনিংস। তখন কোহলিকে নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি পোস্টও করেছিলেন বাবর। তিনি লিখেছিলেন, ‘এই সময়টাও কেটে যাবে। শক্তিশালী থাকো।’
বাবর কাল আউট হওয়ার পর ডাগআউটে বসে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন শ্রীলঙ্কার কোচ সনাৎ জয়াসুরিয়া। দুটি সেঞ্চুরির মাঝখানে সর্বোচ্চ ইনিংসসংখ্যার বিরতির অনাকাঙ্ক্ষিত রেকর্ডটি এই শ্রীলঙ্কান কিংবদন্তির। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে টানা ৮৮ ইনিংসে সেঞ্চুরিহীন ছিলেন জয়াসুরিয়া। কোহলি ও বাবর যৌথভাবে এই তালিকায় দ্বিতীয়। তালিকায় পরের নামটা ওয়েস্ট ইন্ডিজ কিংবদন্তি শিবনারায়ণ চন্দরপলের।
বাবর ব্যর্থ হলেও কাল জিতেছে তাঁর দল পাকিস্তান। রাওয়ালপিন্ডিতে টসে হেরে আগে ব্যাটিংয়ে নেমে ৫ উইকেটে ২৯৯ রান করেছিল পাকিস্তান। লক্ষ্য তাড়ায় শ্রীলঙ্কা ৯ উইকেট হারিয়ে করতে পারে ২৯৩। সেঞ্চুরি করেন সালমান আলী আগা। রাওয়ালপিন্ডিতে আগামীকাল দ্বিতীয় ম্যাচে শ্রীলঙ্কার মুখোমুখি হবে পাকিস্তান।