‘সীমা অতিক্রম কোরো না’—ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ নিয়ে ওয়াসিম আকরাম

ম্যাচটা হবে কি না, এ নিয়ে সংশয় ছিল। হচ্ছে, এটা নিশ্চিত হয়ে যাওয়ার পর আবার অনেকে প্রশ্ন তুলছেন, কেন হচ্ছে? এশিয়া কাপে ভারত-পাকিস্তান লড়াই নিয়ে বিতর্ক যেন থামার নয়। তবে এখন পর্যন্ত যেটা নিশ্চিত, দুবাইয়ে ১৪ সেপ্টেম্বর এশিয়া কাপে গ্রুপ পর্বে মুখোমুখি হতে যাচ্ছে ভারত-পাকিস্তান। গ্রুপিং আর সূচি এমনভাবে করা হয়েছে, এরপর সুপার ফোর এবং ফাইনালে আরও দুবার হতে পারে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের লড়াই।
তো প্রতিবারই যেমনটা হয়, এই ম্যাচ নিয়ে উত্তেজনার পারদ থাকে চরমে। এবার যেন সেটা আরও বেশি। এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে ভারতশাসিত কাশ্মীরের পেহেলগামে পর্যটকদের ওপর বন্দুকধারীদের হামলায় ২৬ জন নিহত হন।
এর জের ধরে দুই দেশ জড়িয়ে পড়ে সংঘাতে। পাল্টাপাল্টি হামলা হয় দুই পক্ষ থেকেই। শেষ পর্যন্ত যুদ্ধবিরতি হলেও উত্তেজনার রেশ কাটেনি এখন পর্যন্ত। এশিয়া কাপেই শুধু নয়, সব টুর্নামেন্টে পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচ বয়কটের দাবি তোলেন ভারতের অনেক সাবেক ক্রিকেটার। তবে শেষ পর্যন্ত এশিয়া কাপে মুখোমুখি হচ্ছে দুই দল।
এ রকম পরিস্থিতিতে বিশ্বজুড়ে এই দুই দলের কোটি কোটি সমর্থক আর মাঠের ক্রিকেটারদের সংযত থাকার অনুরোধ করেছেন কিংবদন্তি পাকিস্তানি পেসার ওয়াসিম। তিনি চান, ম্যাচটা যেন শুধু দারুণ এক প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্যই মনে থাকে, কোনো ধরনের বিতর্ক বা বিশৃঙ্খলার জন্য নয়।
টেলিকম এশিয়া স্পোর্টকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে আকরাম সতর্ক করেছেন সমর্থকদের—আবেগে ভেসে সীমা অতিক্রম করা যাবে না। তাঁর কথা, ‘আমি নিশ্চিত, ম্যাচগুলো দারুণ উপভোগ্য হবে। ভারত-পাকিস্তানের প্রতিটি ম্যাচই তো এমন হয়। তবে আশা করি, খেলোয়াড় আর সমর্থক, সবাই সংযত থাকবে এবং কেউ সীমা অতিক্রম করবে না।’
শুধু খেলোয়াড় নয়, সমর্থকদেরও এখানে বড় দায়িত্ব আছে, এটা মনে করিয়ে দিয়ে আকরাম বলেছেন, ‘ভারত-পাকিস্তানের ম্যাচ সারা বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ দেখে। ভারতীয়রা যেমন দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে দলের জয় দেখতে চায়, পাকিস্তানি ভক্তরাও ঠিক তেমনই। আবেগ থাকবে, তবে সংযতও থাকতে হবে।’
ক্রিকেটীয় দৃষ্টিকোণ থেকে অবশ্য আকরাম মনে করেন, সাম্প্রতিক ফর্মের কারণে ভারতই এগিয়ে থেকে টুর্নামেন্ট শুরু করবে। তাঁর কথা, ‘ভারত সম্প্রতি ভালো খেলছে, ওরাই ফেবারিট। কিন্তু সেদিন যে দলটা চাপ সামলাতে পারবে, তারাই জিতবে।
পাকিস্তানের এই তরুণ দলের ওপর আস্থা আছে আকরামের। তবে সাবেক এই অধিনায়কের একই সঙ্গে আছে একটা আক্ষেপও, ‘ব্যক্তিগতভাবে আমি বাবর আজমকে খেলতে দেখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু যেহেতু ও নেই, এখন স্কোয়াডে থাকা তরুণদেরই দায়িত্ব নিতে হবে।’
শুধু এশিয়া কাপই নয়, ভারত-পাকিস্তানকে টেস্টেও আবার মুখোমুখি হতে দেখতে চান আকরাম, ‘আমার আশা, ভারত-পাকিস্তান আবার টেস্ট সিরিজ খেলুক। অনেক বছর হয়ে গেছে। হলে সেটা দুই দেশের সমর্থকদের জন্য ঐতিহাসিক এক মুহূর্ত হবে।’
ভারতের এশিয়া কাপ অভিযান শুরু হবে ১০ সেপ্টেম্বর, প্রতিপক্ষ স্বাগতিক সংযুক্ত আরব আমিরাত। দুই দিন পর, ১২ সেপ্টেম্বর ওমানের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে টুর্নামেন্ট শুরু করবে পাকিস্তান।