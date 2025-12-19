বিশ্বকাপের ২ মাস আগে অধিনায়ক বদলাল শ্রীলঙ্কা

টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দুই মাস আগে অধিনায়ক বদলেছে শ্রীলঙ্কা। প্রধান নির্বাচক হিসেবে নতুন দায়িত্ব নেওয়া প্রামোদা বিক্রমাসিংহে জানিয়েছেন, চারিত আসালাঙ্কার জায়গায় ২০২৬ টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপ পর্যন্ত দাসুন শানাকাকে এই সংস্করণে অধিনায়কত্ব করবেন।
আসালাঙ্কাকে টি–টোয়েন্টির নেতৃত্ব দেওয়া উপল থারাঙ্গার নির্বাচক কমিটির মেয়াদ এ মাসেই শেষ হওয়ার পর এমন সিদ্ধান্তের ঘোষণা এল।
শানাকাকে অধিনায়ক করে বিশ্বকাপের জন্য ২৫ সদস্যের প্রাথমিক স্কোয়াডও ঘোষণা করেছে শ্রীলঙ্কা। আজ সংবাদ সম্মেলনে প্রধান নির্বাচক বিক্রমাসিংহে সাংবাদিকদের বলেছেন, ‘আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি বিশ্বকাপ পর্যন্ত শানাকাই অধিনায়কত্ব করবে। এ ব্যাপারে প্রধান কোচ সনাৎ জয়াসুরিয়ার সঙ্গেও কথা হয়েছে আমাদের।’
দাসুন শানাকা (অধিনায়ক), পাথুম নিশাঙ্কা, কুশল মেন্ডিস, কামিল মিশারা, কুশল পেরেরা, ধনঞ্জয়া ডি সিলভা, নিরোশান ডিকওয়েলা, জনিথ লিয়ানাগে, চারিত আসালাঙ্কা, কামিন্দু মেন্ডিস, পাভান রত্নায়েকে, সাহান আরাচ্চিগে, ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা, দুনিথ ওয়েল্লালাগে, মিলান রত্নায়েকে, নুয়ান থুশারা, ইশান মালিঙ্গা, দুশমন্ত চামিরা, প্রমোদ মাদুশান, মাথিশা পাথিরানা, দিলশান মাদুশাঙ্কা, মহেশ থিকসানা, দুশান হেমান্থা, বিজয়কান্ত ভিয়াসকান্ত ও ত্রাভিন ম্যাথিউ।
অধিনায়ক বদলালেও আগের নির্বাচক কমিটির ঠিক করে রাখা ২৫ সদস্যের প্রাথমিক স্কোয়াডে কোনো পরিবর্তন আনেননি নতুন নির্বাচকেরা। বিশ্বকাপের আগে দলে আর বড় কোনো পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই বলেও জানিয়েছেন বিক্রমাসিংহে, ‘এখন আমরা আগের কমিটির দেখানো পথেই হাঁটছি। তাদের একটা পরিকল্পনা ছিল। আমরা যদি অনেক কিছু পরিবর্তন করতে যাই, সেটা ঠিক হবে না। আমাদের পরিকল্পনা হচ্ছে বিশ্বকাপ পর্যন্ত এ দলটাকে একসঙ্গে রাখা, এরপর দেখা যাক কীভাবে ভালোভাবে গড়া যায়।’
গত মাসে পাকিস্তান ও জিম্বাবুয়েকে নিয়ে হওয়া ত্রিদেশীয় সিরিজে অসুস্থতার কারণে দেশে ফিরে এসেছিলেন আসালাঙ্কা। তাঁর অনুপস্থিতিতে তখন দলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন শানাকা।
বিক্রমাসিংহে জানিয়েছেন, অধিনায়কত্ব হারালেও বিশ্বকাপ পর্যন্ত দলের পরিকল্পনায় থাকছেন আসালাঙ্কা। যদিও ব্যাট হাতে তাঁর এ বছর সময়টা তেমন ভালো কাটেনি—১২ ম্যাচ খেলে ১২২ স্ট্রাইক রেটে ১৫৬ রান করেছেন তিনি।
শানাকা এর আগে ২০২১ ও ২০২২ টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও শ্রীলঙ্কাকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এখন পর্যন্ত দেশটির হয়ে সবচেয়ে বেশি ৫৩ ম্যাচে অধিনায়কত্ব করেছেন তিনি। যেখানে ২০২২ এশিয়া কাপ ফাইনালসহ ২৪টিতে জয় আছে।
২০২৬ টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপে শ্রীলঙ্কা খেলবে ‘বি’ গ্রুপে। প্রথম ম্যাচ ৮ ফেব্রুয়ারি আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে। গ্রুপের অন্য তিন প্রতিপক্ষ অস্ট্রেলিয়া, ওমান ও জিম্বাবুয়ে।