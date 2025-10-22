৫ উইকেট পেলেন আফ্রিদি
অভিষেকেই ৫ উইকেট নিয়ে বিশ্ব রেকর্ড ৩৮ বছর বয়সী আসিফ আফ্রিদির

অভিষেকেই বিশ্ব রেকর্ড গড়লেন বাঁহাতি স্পিনার আসিফ আফ্রিদি। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে রাওয়ালপিন্ডিতে ৩৮ বছর ২৯৯ দিন বয়সে টেস্ট অভিষেক হয়েছে আসিফের। আর অভিষেকেই এই বাঁহাতি স্পিনার নিয়েছেন ৫ উইকেট। তাতে সবচেয়ে বয়স্ক খেলোয়াড় হিসেবে টেস্ট অভিষেকে পাঁচ উইকেট নেওয়ার রেকর্ড গড়েছেন আসিফ।

আসিফ ভেঙেছেন ইংলিশ স্পিনার চার্লস মেরিওটের রেকর্ড। ইংল্যান্ডের সাবেক এই লেগ স্পিনার ১৯৩৩ সালে ৩৭ বছর ৩৩২ দিন বয়সে টেস্ট অভিষেকে পাঁচ উইকেট নেন। অভিষেক টেস্টের প্রথম ইনিংসে মেরিওট নেন ৫ উইকেট, দ্বিতীয় ইনিংসে ৬টি।

আসিফের ৫ উইকেটে রাওয়ালপিন্ডি টেস্টে ভালো অবস্থানে আছে পাকিস্তান। প্রথম ইনিংসে ৩৩৩ রান করা পাকিস্তান বোলিংয়ে ২৩৫ রানে দক্ষিণ আফ্রিকার ৮ উইকেট তুলে নিয়েছে। প্রথম ইনিংসে লিড পাওয়ার সম্ভাবনা এখন পাকিস্তানের সামনে।

আসিফ কাল বিকেলে ফিরিয়েছেন টনি ডি জর্জি ও ডেভাল্ড ব্রেভিসকে। আজ টেস্টের তৃতীয় দিন সকালে আসিফ হয়ে ওঠেন আরও ভয়ংকর। কাইল ভেরেইনার পর আউট করেছেন ৭৬ রান করা ত্রিস্তান স্টাবসকে। এরপর স্পিনার সাইমন হারমারকে ফিরিয়ে রেকর্ড গড়েন আসিফ।

পাকিস্তানের ২৬০তম টেস্ট ক্রিকেটার হিসেবে অভিষেক হয় আসিফের। পাকিস্তানের ক্রিকেট ইতিহাসে আসিফের চেয়ে বেশি বয়সে টেস্ট অভিষেক হয়েছে দুজনের—অফ স্পিনার মিরান বখশ ও আমির এলাহি, যিনি মিডিয়াম পেসের পাশাপাশি লেগ স্পিনও করতেন।

১৯৫৫ সালের জানুয়ারিতে ভারতের বিপক্ষে লাহোরে অভিষেক টেস্টে মাঠে নামার সময় মিরান বখশের বয়স ছিল ৪৭ বছর ২৮৪ দিন! আর ১৯৫২ সালে পাকিস্তানের হয়ে নিজের প্রথম টেস্ট খেলতে নামার সময় আমির এলাহির বয়স ছিল ৪৪ বছর ৪৫ দিন। তবে এলাহির টেস্ট অভিষেক আরও আগে, ১৯৪৭ সালে ভারতের জার্সিতে।

