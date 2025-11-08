দুই দিনের ক্রিকেট কনফারেন্স, শোনা হবে সবার কথা

বাংলাদেশ ক্রিকেট কনফারেন্স ২০২৫—আয়োজনের নাম থেকেই বুঝে নেওয়া যায়, এই উদ্যোগে একই ছাতার নিচে চলে আসবে পুরো বাংলাদেশের ক্রিকেট। দেশের ৬৪টি জেলা ও ৮টি বিভাগের ক্রিকেট কোচ, কাউন্সিলর, নারী উদ্যোক্তা প্রতিনিধি ও ক্রীড়া কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে রাজধানীর একটি হোটেলে আগামীকাল সকালে শুরু হবে দুই দিনব্যাপী এই কনফারেন্স।
কনফারেন্সে ক্রিকেট নিয়ে বিসিবির কার্যক্রম ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে জেলা ও বিভাগ থেকে আসা কোচ-কর্মকর্তাদের ধারণা দেওয়া হবে। জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে ক্রিকেটের সুযোগ–সুবিধা এবং সমস্যার কথাও তাদের কাছ থেকে শুনবে বিসিবি।
বিসিবির গেম ডেভেলপমেন্ট বিভাগের প্রোগ্রাম কো–অর্ডিনেটর হাবিবুল বাশার এ নিয়ে বলেছেন, ‘ক্রিকেট বিকেন্দ্রীকরণের জন্য দেশের প্রতিটি বিভাগ ও জেলায় পৌঁছাতে হবে। বিসিবির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা জানানোর পাশাপাশি তাদের সমস্যার কথাও শুনতে হবে।’
বিসিবির সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, কনফারেন্সের প্রথম দিনে আঞ্চলিক প্রতিনিধিরা তাঁদের নিজস্ব সফলতার গল্প, অভিজ্ঞতা ও চ্যালেঞ্জ তুলে ধরবেন। দিনের গুরুত্বপূর্ণ সেশনগুলোর মধ্যে থাকবে বিসিবির চার্টার, ক্রিকেট বিকেন্দ্রীকরণ কৌশল, আঞ্চলিক কাঠামোর ক্ষমতায়ন ও তৃণমূল পর্যায় থেকে প্রতিযোগিতামুখী ক্রিকেটে উন্নতির পথনকশা।
এ ছাড়া নেতৃত্ব উন্নয়ন, নারী ক্রিকেটের অগ্রগতি ও অংশগ্রহণমূলক শিক্ষামূলক কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা হবে। সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হবে নেটওয়ার্কিং সেশন ও বাংলাদেশ ক্রিকেটের চেতনা উদ্যাপনমূলক একটি বিশেষ অনুষ্ঠান।
অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় দিনে আলোচনা হবে অবকাঠামো উন্নয়ন, বয়সভিত্তিক ক্রিকেটের পথনকশা ও খেলাধুলায় সরকারি সহযোগিতার বিষয় নিয়ে। নৈতিকতা ও দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রম–বিষয়ক সেশনে গুরুত্ব দেওয়া হবে সততা, স্বচ্ছতা ও ধারাবাহিক উন্নয়নের ওপর।
এক ভিডিও বার্তায় জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক শাহরিয়ার নাফিস এ আয়োজন নিয়ে বলেছেন, ‘আমি মনে করি, বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের খুবই সময়োপযোগী একটা আয়োজন এটা। আশা করছি, বাংলাদেশ ক্রিকেট কনফারেন্স খুবই সফলভাবে আয়োজিত হবে এবং এখান থেকে আমাদের যে উদ্দেশ্য, ক্রিকেটকে সারা বাংলাদেশ ছড়িয়ে দেওয়া; এই আয়োজনের মাধ্যমে সেই লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে পারব।’