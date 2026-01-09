‘মঙ্গল গ্রহে পাঠালেও খেলতে হবে’, বললেন মেহেদী; নাজমুল বললেন, ‘আমরা অভিনয় করি’

টুর্নামেন্টের এক মাস আগেও ক্রিকেটাররা জানেন না কোথায় খেলবেন বিশ্বকাপের ম্যাচ। মোস্তাফিজুর রহমানকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়ার প্রতিক্রিয়ায় বিশ্বকাপে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিসিবি। ম্যাচগুলো বাংলাদেশ খেলতে চায় শ্রীলঙ্কায়, তবে এখনো এ নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানায়নি আইসিসি।
বিশ্বকাপের আগে মাঠের বাইরের এমন ঘটনা কি খেলোয়াড়দের মনে প্রভাব ফেলে? এমন প্রশ্নের উত্তর আজ সোজাসাপটাই দিলেন টেস্ট দলের অধিনায়ক নাজমুল হোসেন। সিলেটে বিপিএলের ম্যাচের পর রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের এই অধিনায়ক সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, ‘আপনি দেখবেন, প্রতিটি বিশ্বকাপের আগে কিছু না কিছু ঘটে আমাদের। আমি খেলোয়াড় হিসেবে বলতে পারি, আল্লাহর রহমতে দুই-তিনটা বিশ্বকাপে যাই খেলেছি, (এসব ঘটনার) প্রভাব পড়ে।’
এবারের বিশ্বকাপ দলে নেই নাজমুল হোসেন। তবে সর্বশেষ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে তিনি ছিলেন অধিনায়ক। প্রায় এক দশকের ক্যারিয়ারে কয়েকটি বিশ্বকাপেই খেলার অভিজ্ঞতা হয়েছে তাঁর। অভিজ্ঞ এই ক্রিকেটারের কথা, ‘এখন আমরা অভিনয় করি যে আমাদের কিছু হয় না, আমরা খুবই পেশাদার ক্রিকেটার। এটা আপনারাও বোঝেন যে আমরা অভিনয় করি। এটা সহজ কাজ না। আমার কাছে মনে হয় যে খেলোয়াড়েরা এখনো চেষ্টা করে, এটাকে কীভাবে দূরে রেখে পারফর্ম করা যায় দলের জন্য। কিন্তু এই জিনিসগুলো না হলে ভালো। আমি বলব যে এটা আবার একটু আমাদের নিয়ন্ত্রণেরও বাইরে। এটা কীভাবে হয়ে গেছে আমি বিস্তারিত জানি না।’
তারপরও বিশ্বকাপে বাংলাদেশের ভালো করার ব্যাপারে আশাবাদী নাজমুল, ‘তবু আমি বলব, ওই অভিনয় করে হলেও যদি ভালো মানসিকতা নিয়ে আমরা বিশ্বকাপে যাই, যেখানেই খেলি, চেষ্টা করা উচিত কীভাবে দলের হয়ে ভালো করা যায়।’
নাজমুল না থাকলেও এবারের টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দলে আছেন মেহেদী হাসান। বিপিএলে তিনি চট্টগ্রাম রয়্যালসের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। মেহেদীর অবশ্য দাবি, বাইরের এসব ঘটনা প্রভাব ফেলছে না তাঁদের মনে। তাঁর ভাবনাটা এমন, ‘অনিশ্চয়তা, এটা তো আসলে ম্যানেজমেন্টের বিষয়, অফিশিয়ালদের বিষয়। এ ক্ষেত্রে খেলোয়াড়দের কোনো কিছু করার নাই, তাঁদের কাজ খেলা। আপনি যদি মঙ্গল গ্রহেও খেলতে পাঠান, তাঁরা অবশ্যই যাবে খেলতে। এটা নিয়ে আমার মনে হয় না কোনো খেলোয়াড়ের দ্বিধা আছে।’