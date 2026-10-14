প্রথম তিন ওভারে ৫০ রান, তবু জিততে পারল না ভারত

সঞ্জু স্যামসন যেভাবে শুরু করেছিলেন, ভারতের সহজ জয়ই দেখে ফেলেছিলেন অনেকে। রান তাড়ায় প্রথম তিন ওভারেই ভারতের স্কোরবোর্ডে উঠে যায় ৫০ রান। ১৮ বল খেলে (একটি নো ডেলিভারিসহ) স্যামসন একাই তোলেন ৪৭ রান, অন্য প্রান্তে তখন ব্যাটিংয়ের সুযোগের অপেক্ষায় আরেক বিস্ফোক ব্যাটসম্যান অভিষেক শর্মা।
কিন্তু এমন দুর্দান্ত শুরুর পরও ভারতের শেষটা ভীষণ হতাশার। ওয়েস্ট ইন্ডিজের ২৪৭ রান তাড়ায় ভারত আটকে গেল ২২৩ রানে। কিমো পলের দারুণ বোলিংয়ে ২৪ রানে ম্যাচ জিতে সিরিজের চতুর্থ টি–টুয়েন্টি শেষে ২–২ সমতা নিয়ে এসেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ।
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