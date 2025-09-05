ব্রেন্ডন ম্যাককালামের ‘তাণ্ডব’ দিয়েই ২০০৮ সালে শুরু হয়েছিল আইপিএল
ক্রিকেট

আইপিএলের প্রথম ম্যাচ ফ্লপ হলে ‘শেষ হয়ে’ যেতেন মোদি

খেলা ডেস্ক

এখনকার আইপিএল মানেই ঝলমলে আয়োজন, কোটি কোটি রুপির বাণিজ্য আর ক্রিকেট–দুনিয়াজুড়ে আলোচনা। কিন্তু আইপিএল ইতিহাসের প্রথম ম্যাচটা যদি ফ্লপ হতো, তাহলে এর কিছুই হতো না বলে মনে করেন তৎকালীন আইপিএল চেয়ারম্যান ললিত মোদি।

অর্থে, জৌলুশে আর আয়োজনে ক্রিকেট বিশ্বের সবচেয়ে বড় ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্ট হয়ে ওঠা আইপিএল শুরু হয়েছিল ২০০৮ সালের ১৮ এপ্রিল। প্রথম দিনই আইপিএলকে ক্রিকেটপ্রেমীদের কাছে পৌঁছে দিতে ‘সব নিয়ম ভেঙেছিলেন’ বলে দাবি মোদির।

সম্প্রতি সাবেক অস্ট্রেলিয়া অধিনায়ক মাইকেল ক্লার্কের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলেন আইপিএলের প্রথম চেয়ারম্যান। তিনি জানান, প্রথম আসরের খেলা সম্প্রচারের জন্য সনি নেটওয়ার্কের সঙ্গে চুক্তি করা হয়েছিল। কিন্তু তার শঙ্কা ছিল সনির সম্প্রচার আওতা সীমিত, এত ছোট পরিসরে সম্প্রচার হলে টুর্নামেন্ট শুরুতেই মুখ থুবড়ে পড়বে।

‘সেদিন আমি বইয়ের সব নিয়ম ভেঙেছিলাম। সনির সঙ্গে একচেটিয়া চুক্তি করেছিলাম ঠিকই, কিন্তু তাদের আওতা ছিল কম। আমি বললাম—সিগন্যাল ওপেন করো। এরপর তো সবার জন্য উন্মুক্ত হয়ে গেল, তা–ই না? আমি সব সম্প্রচারকারীকে বললাম—সবাই লাইভ যাও’—বলেন মোদি।

২০১০ সালে ধোনির হাতে আইপিএলের ট্রফি তুলে দিচ্ছেন ললিত মোদি

অন্য প্রতিষ্ঠানকে সম্প্রচারের সুযোগটি দিতে চাওয়ার কথা নয় সনির। এমনকি প্রতিষ্ঠানটি আইনি পদক্ষেপের হুমকিও দেয় আইপিএল চেয়ারম্যানকে, ‘সনি বলল, তোমার বিরুদ্ধে মামলা করব। আমি বললাম, পরে মামলা করো, এখন লাইভে যাও। প্রথম ম্যাচটা সবাইকে দেখাতে হতো। যদি সেই ম্যাচটা ফ্লপ হতো, আমি শেষ হয়ে যেতাম।’

মোদির সেই ঝুঁকি পরে দুর্দান্তভাবে কাজে লেগে যায়। ম্যাচে প্রথমে ব্যাটিং করে কলকাতা নাইট রাইডার্স। দলটির ওপেনার ব্রেন্ডন ম্যাককালাম শুরু থেকে এতটাই ধুমধাড়াক্কা ব্যাটিং করেন যে ৭৩ বলের ইনিংসে ১৩ ছক্কা আর ১০ চারে করেন অপরাজিত ১৫৮ রান। তখন পর্যন্ত এটিই টি-টোয়েন্টির সর্বোচ্চ ইনিংস। এমনকি ২০১৩ সালে ক্রিস গেইলের ১৭৫ রানের ইনিংসের আগপর্যন্ত ৫ বছর ধরে টি-টোয়েন্টির সর্বোচ্চ ইনিংস ছিল এটি।

