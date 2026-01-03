আলোর মুখ দেখতে যাচ্ছে ‘মিনি বিসিবি’
ক্রিকেট

‘সিলেটে ‘মিনি বিসিবি’: চলবে ‘হেড অব ক্রিকেট’ দিয়ে

ক্রীড়া প্রতিবেদকসিলেট থেকে

অবশেষে আলোর মুখ দেখতে যাচ্ছে ‘মিনি বিসিবি’। আজ বিকেলে সিলেটে উদ্বোধন হবে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের নতুন কার্যালয়। ঢাকার বাইরে এটিই বিসিবির প্রথম অফিস। তবে দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষিত আঞ্চলিক ক্রিকেট সংস্থার কাঠামো এখনই হচ্ছে না। আপাতত ‘হেড অব ক্রিকেট’ পদে বিসিবির কর্মকর্তার অধীনেই চলবে এই অফিস।

বিসিবির মিডিয়া বিভাগের প্রধান আমজাদ হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, ‘আমাদের সভাপতির ট্রিপল সেঞ্চুরির প্রজেক্টের অংশ এটা। আমরা খেলাটাকে পুরো দেশে ছড়িয়ে দিতে চাই। শুধু ঢাকায় অফিস রেখে সেটা সম্ভব নয়। এ জন্য আমরা সারা দেশেই আরও অফিস করব, সিলেট দিয়ে শুরু হচ্ছে।’

এই অফিস চালু হওয়ার পর সিলেটের চার জেলা ও উপজেলাগুলোতে ক্রিকেট ছড়িয়ে দেওয়ার দায়িত্ব থাকবে বিসিবি সিলেট কার্যালয়ের ওপর। পৃষ্ঠপোষক খোঁজা, লিগ আয়োজনের মতো কাজও তাদের হাতে থাকবে। প্রয়োজনে বিসিবির মূল কার্যালয় থেকে সহযোগিতা দেওয়া হবে।

আমজাদ আরও বলেন, ‘আমরা চাই ধাপে ধাপে এখানে যেন একটা স্বতন্ত্র কাঠামো দাঁড়ায়। আলাদা নির্বাচক, কোচ, ফ্যাসিলিটিজ—সবকিছু তৈরি হবে।’

