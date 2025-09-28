বিসিসিআইয়ের নতুন সভাপতি মিঠুন মানহাস

ভারতের ক্রিকেট বোর্ড বিসিসিআইয়ের নতুন সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন মিঠুন মানহাস। আজ মুম্বাইয়ে বিসিসিআইয়ের ৯৪তম বার্ষিক সাধারণ সভায় একমাত্র প্রার্থী হিসেবে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ক্রিকেটের সবচেয়ে প্রভাবশালী বোর্ডের প্রধান নির্বাচিত হন তিনি।
মানহাস কখনো আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে খেলেননি। ৪৫ বছর বয়সী এই সাবেক ক্রিকেটার ভারতের প্রথম শ্রেণির টুর্নামেন্ট রঞ্জি ট্রফিতে দিল্লির অধিনায়ক ছিলেন। ২০১৭ সালে মাঠের ক্রিকেটকে বিদায় বলার পর মানহাস বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দল ও আইপিএলের পাঞ্জাব, বেঙ্গালুরু, গুজরাটে ব্যাটিং কনসালট্যান্ট হিসেবে কাজ করেছেন।
ভারতের জম্মুতে জন্ম নেওয়া মানহাসের বিসিসিআই সভাপতি হওয়ার বিষয়টি গত শনিবারই পরিষ্কার হয়ে যায়। সে দিন দিল্লিতে বিসিসিআইয়ের সাবেক ও বর্তমান কর্মকর্তাদের এক অনানুষ্ঠানিক বৈঠকে মানহাসের নাম চূড়ান্ত হয়। বৈঠকে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বর্তমান আইসিসি চেয়ারম্যান ও ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর ছেলে জয় শাহ।
আজ বোর্ডসভায় একমাত্র সভাপতি প্রার্থী হিসেবে মানহাসকে নির্বাচিত ঘোষণা করা হয়েছে। গত আগস্টে রজার বিনি পদত্যাগ করার পর থেকে বিসিসিআই সভাপতির পদ খালি ছিল। সহ-সভাপতি রাজীব শুক্লা এত দিন অন্তর্বর্তীকালীন দায়িত্ব পালন করছিলেন।
নতুন বোর্ডে আবারও সহ-সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন শুক্লা। বোর্ডসচিবের দায়িত্বে বহাল থাকছেন দেবজ্যোতি সাইকিয়াও। এ ছাড়া সাবেক ভারতীয় স্পিনার রঘুরাম ভাট বিসিসিআইয়ের কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব নিচ্ছেন। নতুন যুগ্মসচিব হচ্ছেন প্রভতেজ সিং ভাটিয়া।
এ দিকে ভারতের জাতীয় দলের (পুরুষ) নির্বাচক কমিটিতে জায়গা করেছেন দুই সাবেক ক্রিকেটার প্রজ্ঞান ওঝা ও রুদ্রপ্রতাপ সিং। তাঁরা এস শরত ও সুব্রত ব্যানার্জির স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন। নির্বাচক কমিটির প্রধানের দায়িত্বে অজিত আগারকারই থাকছেন। এই কমিটির মেয়াদ ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ পর্যন্ত।