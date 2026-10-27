অভিষেকের দুর্দান্ত সেঞ্চুরি, নিউজিল্যান্ডকে টি–টুয়েন্টি শেখাল ভারত

মনে হচ্ছে ১৭০ এর বেশি রান হলে তাড়া করা কঠিন হবে, ভারত–নিউজিল্যান্ডের তৃতীয় টি–টুয়েন্টি শুরুর পর কয়েক ওভার দেখে এক্সে লিখেছিলেন ভারতের সাবেক ক্রিকেটার আকাশ চোপড়া। সে হিসাবে ওয়েলিংটনে নিউজিল্যান্ড ভালোই রান তুলেছিল।
দলটি টসে হেরে ব্যাটিং করতে নেমে তুলেছিল ১৯৮ রান। তবে সেই রান ১৩.২ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়েই পেরিয়ে গেছে ভারত। নিউজিল্যান্ডকে তাদেরই দেশের মাটিতে নতুন ধারার টি–টুয়েন্টি শিখিয়ে পাঁচ ম্যাচের সিরিজটা দুই ম্যাচ হাতে রেখেই জিতে গেল ভারত।
রান তাড়ায় ভারতের দুই ওপেনার অভিষেক শর্মা ও বৈভব সূর্যবংশী যেভাবে ব্যাটিং করেছেন, তাতে বোলারদের জন্য শুধুই মায়াই হতে পারে। দুজনে মিলে ওপেনিং জুটিতে রান তুলেছেন ১৩৩, আর সেটা মাত্র ৪৪ বলে।
দলের প্রথম ৫০ এসেছে মাত্র ২.২ ওভারে, যা আন্তর্জাতিক টি–টুয়েন্টিতে সবচেয়ে কম বলে ৫০ রান তোলার যৌথ রেকর্ড। দলটি ১০০ রান তুলেছে মাত্র ৫ ওভারে, যা এই সংস্করণে দ্রুততম। ৬ ওভারে ভারতের রান ছিল ১১৮, যা আন্তর্জাতিক টি–টুয়েন্টিতে পাওয়ার প্লেতে পূর্ণ সদস্য দেশের সর্বোচ্চ।
এমন ঝড় তোলার মূল নায়ক অভিষেক শর্মা। ৩৫ বলে সেঞ্চুরি করেছেন এই ভারতীয় ওপেনার, যা ভারতের হয়ে দ্বিতীয় দ্রুততম (যৌথভাবে), এখানে তাঁর সঙ্গী রোহিত শর্মা। ভারতের হয়ে দ্রুততম সেঞ্চুরিটাও অভিষেকের, গত মাসেই আফগানিস্তানের বিপক্ষে ৩০ বলে সেঞ্চুরি করেছিলেন তিনি। আন্তর্জাতিক টি–টুয়েন্টিতে ৩৫ বলের কমে সেঞ্চুরি আছে ৭টি।
শেষ পর্যন্ত অভিষেক আউট হয়েছেন ৩৮ বলে ১১৩ রান করে। ১১ ছক্কা ও ৯ চারে তিনি যখন আউট হয়েছেন তখন ভারতের দরকার ১০ ওভারে মাত্র ২১ রান।
আন্তর্জাতিক টি–টুয়েন্টিতে অভিষেকের সেঞ্চুরি এখন ৪টি। এই সংস্করণে ৫টি সেঞ্চুরি আছে রোহিত শর্মা ও গ্লেন ম্যাক্সওয়েলের। স্বীকৃত টি–টুয়েন্টিতে অভিষেকের সেঞ্চুরি এখন ১১টি। তাঁর চেয়ে বেশি সেঞ্চুরি আছে বাবর আজম (১৩) ও ক্রিস গেইলের (২২)।
অভিষেকের এমন পিটুনিতে ১৯ বলে ৪৫ রান করেও আড়ালে পড়ে গেছেন সূর্যবংশী। এর আগে নিউজিল্যান্ড ৩ উইকেটে ১৯৮ রান তুলেছিল ড্যারিল মিচেলের অপরাজিত ৮৯ রানের ইনিংসে।