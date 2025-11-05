এশিয়া কাপের ঘটনায় রউফ দুই ম্যাচ নিষিদ্ধ, শাস্তি পেয়েছেন সূর্যকুমার-বুমরাও

এশিয়া কাপ শেষ হয়েছে এক মাসের বেশি সময় আগে। এত দিন পর এসে পাকিস্তানি পেসার হারিস রউফের বিরুদ্ধে শাস্তি ঘোষণা করেছে আইসিসি।
এশিয়া কাপে আচরণবিধি লঙ্ঘনের ঘটনায় পাকিস্তানের এই পেসারকে দুই ম্যাচের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ফলে দেশের মাটিতে চলমান দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের প্রথম দুই ম্যাচে খেলতে পারবেন না রউফ। প্রথম ম্যাচ মঙ্গলবারই হয়ে গেছে। দ্বিতীয় ম্যাচ আগামীকাল।
আইসিসি তাদের ওয়েবসাইটে দেওয়া বিবৃতিতে জানিয়েছে, রউফ এশিয়া কাপে দুটি ম্যাচে আইসিসির আচরণবিধির ২.২১ ধারা ভঙ্গ করেছেন, যা খেলার ভাবমূর্তি নষ্ট করার সঙ্গে সম্পর্কিত।
প্রথমে আইসিসি জানিয়েছিল, ঘটনাগুলো ১৪ ও ২৮ সেপ্টেম্বরের ম্যাচে ঘটেছে। তবে পরে স্পষ্ট হয়, তা আসলে ২১ সেপ্টেম্বরের সুপার ফোর ও ২৮ সেপ্টেম্বরের ফাইনালে ঘটে। রউফ অভিযোগ অস্বীকার করায় শুনানি শেষে তাঁকে শাস্তি দেওয়া হয়। ২৪ মাসের মধ্যে চার ডিমেরিট পয়েন্ট জমলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে দুই ম্যাচের নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হয়। রউফের ক্ষেত্রেও সেটিই হয়েছে।
২১ সেপ্টেম্বর এশিয়া কাপের সুপার ফোর পর্বে রউফ ভারতীয় দর্শকদের দিকে ‘৬-০’ ইশারা করেন এবং বিমান ভূপাতিত করার মতো অঙ্গভঙ্গি দেখান, যা ভারতের সামরিক বাহিনীকে কটাক্ষ হিসেবে দাবি করেন ভারতীয় সমর্থকেরা।
একই ম্যাচে পাকিস্তানি ওপেনার সাহিবজাদা ফারহান ফিফটি পূর্ণ করার পর ব্যাটকে বন্দুকের মতো ধরে গুলি ছোড়ার ভঙ্গি করেন। রউফের পাশাপাশি তাঁর বিরুদ্ধেও অভিযোগ করে বিসিসিআই। ফারহানকে সতর্ক করে দেওয়ার পাশাপাশি একটি ডিমেরিট পয়েন্ট শাস্তি দিয়েছে আইসিসি।
শাস্তি হয়েছে ভারতীয় অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবেরও। ১৪ সেপ্টেম্বর দুবাইয়ে পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচের পর সংবাদ সম্মেলনে দলের জয় ভারতের সামরিক বাহিনীকে উৎসর্গ করেন তিনি। মে মাসে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে চলা চার দিনের সামরিক সংঘাত টেনে মন্তব্য করায় সূর্যকুমারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)।
ফলে সূর্যকুমার দুই ডিমেরিট পয়েন্ট পেয়েছেন। ফাইনালে অঙ্গভঙ্গির কারণে ভারতীয় পেসার যশপ্রীত বুমরা পেয়েছেন এক ডিমেরিট পয়েন্ট। আরেক পেসার অর্শদীপ সিংয়ের বিরুদ্ধে অশালীন ইঙ্গিতের অভিযোগ উঠেছিল, তবে তদন্তে তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হন।
গত এশিয়া কাপে ভারত-পাকিস্তান তিনটি ম্যাচই ছিল প্রচণ্ড উত্তেজনাপূর্ণ। টুর্নামেন্টে তিনটি ম্যাচেই পাকিস্তানি খেলোয়াড়দের সঙ্গে হাত মেলাতে অস্বীকৃতি জানান ভারতের ক্রিকেটাররা।
এ নিয়ে পাকিস্তান অধিনায়ক সালমান আগা বলেন, ‘এটা খেলোয়াড়সুলভ আচরণ নয়।’ জবাবে সূর্যকুমার বলেন, ‘কিছু বিষয় খেলোয়াড়সুলভ আচরণের চেয়েও বড়।’ এশিয়া কাপের হাত না মেলানোর ঘটনায় দুই দেশের বোর্ডের সম্পর্কের টানাপোড়েন আরও বাড়ে। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে গিয়েছিল যে পাকিস্তান টুর্নামেন্ট থেকে সরে যাওয়ার কথাও বিবেচনা করেছিল।
ইতিহাসে প্রথমবারের মতো ভারত ও পাকিস্তান এশিয়া কাপের ফাইনালে মুখোমুখি হয়। রোমাঞ্চকর ফাইনালে শেষ ওভারে জয় পায় ভারত। তবে বিতর্ক এখানেই থামেনি। ফাইনাল শেষে ভারতীয় দল পিসিবি চেয়ারম্যান ও এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের সভাপতি মহসিন নাকভির কাছ থেকে ট্রফি নিতে অস্বীকৃতি জানায়। শেষ পর্যন্ত ট্রফি ছাড়াই ভারতীয় দল উদ্যাপন করে। এখনো তারা ট্রফিটি হাতে পায়নি।