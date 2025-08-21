মেলবোর্ন স্টারসের কাছে হেরে সেমিফাইনালের স্বপ্ন ক্ষীণ বাংলাদেশ ‘এ’ দলের

জিতলে টিকে থাকত সেমিফাইনাল খেলার সম্ভাবনা, হেরে গেলে পৌঁছে যাবে বিদায়ের দ্বারপ্রান্তে। এমন সমীকরণ সামনে রেখে খেলতে নেমে ডারউইনে আজ মেলবোর্ন স্টারস একাডেমির কাছে ৩ উইকেটে হেরে টপ এন্ড টি-টোয়েন্টির সেমিফাইনালে খেলার স্বপ্ন ক্ষীণ হয়েছে বাংলাদেশ ‘এ’ দল।
আগে ব্যাট করে ৮ উইকেটে ১৫৬ রান করেছিল নুরুল হাসানের দল। মেলবোর্ন স্টারসের রান তাড়ার বেশির ভাগ সময়ও বাংলাদেশ ‘এ’ দলের জয়ের সম্ভাবনাই বেশি মনে হচ্ছিল। ৮১ রানেই মেলবোর্নের ৫ উইকেট তুলে নিয়েছিলেন বাংলাদেশের বোলাররা। এরপর ১৮ ও ১৯তম ওভারে আরও দুটি উইকেট ফেললেও ততক্ষণে জয়ের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যায় মেলবোর্ন স্টারস।
পাওয়ার প্লের ৬ ওভারে ৪৩ রান তুলেছিল বাংলাদেশ ‘এ’ দল। দুই ওপেনারের কেউই তেমন সুবিধা করতে পারেননি। ১৩ বলে ১৩ রান করে ওয়ারেনের বলে আউট হয়ে যান জিসান আলম। আরেক ওপেনার নাঈম ও তিনে নামা আফিফ হোসেন হামিশ ম্যাকেঞ্জির বলে আউট হন পরপর দুই বলে। ২১ বলে ১৯ রান আসে নাঈমের ব্যাট থেকে, আফিফ আউট হয়ে যান নিজের খেলা প্রথম বলেই। হুট করেই চাপে পড়ে যাওয়া দলকে টেনে তোলার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন সাইফ হাসান ও অধিনায়ক নুরুল।
চতুর্থ উইকেটে তাঁদের ৬৩ রানের জুটি ভাঙে ২৭ বলে ৩৩ রান করে অধিনায়ক নুরুল ১৫তম ওভারে আউট হয়ে গেলে। ৩৫ বলে ৪৫ রান করে পরের ওভারে ফিরে যান সাইফও। বাংলাদেশের রান দেড় শ পেরোয় শেষ দিকে ইয়াসির আলীর ১৭ বলে ২ চার ও সমান ছক্কায় ২৯ রানের ইনিংসে।
রান তাড়া করতে নেমে শুরুটা খারাপ করেনি মেলবোর্ন। হাসান মাহমুদের করা চতুর্থ ওভারের পঞ্চম বলে যখন থমাস রজার্সের উইকেট হারালো, তখন স্কোরকার্ডে রান ৩৪। ষষ্ঠ ও অষ্টম ওভারে বাংলাদেশকে উইকেট এনে দেন বাঁহাতি স্পিনার রাকিবুল হাসান।
১২ ওভারে ৮১ রানে ৫ উইকেট হারিয়ে ফেলেছিল মেলবোর্ন। তখনো জয়ের জন্য ৪৮ বলে তাঁদের দরকার ৭৬ রান। ষষ্ঠ উইকেটে ৬৫ রানের জুটি গড়ে সেখান থেকেই দলকে জয়ের দিকে নিয়ে যান জনাথন মার্লো ও ক্রিস হো।
১৮তম ওভারে ৩৮ বলে ৪ চার ও ৩ ছক্কায় ৬১ রান করা মার্লোকে বোল্ড করেন হাসান মাহমুদ। কিন্তু ততক্ষণে মেলবোর্নের জয় প্রায় নিশ্চিত হয়ে গেছে। ১৫ বলে ১৫ রানের অপরাজিত থাকা হো ৪ বল আগেই জয় নিশ্চিত করেন।
৫ ম্যাচে বাংলাদেশ ‘এ’ দল চার পয়েন্ট নিয়ে আছে আটে। শীর্ষে থাকা শিকাগো কিংসম্যানের সমান ম্যাচে ১০ পয়েন্ট। দুইয়ে থাকা পাকিস্তান শাহিনস, তিনে থাকা পার্থ স্কচার্স একাডেমি, চারে থাকা নর্দান টেরিটরি, পাঁচে থাকা মেলবোর্ন স্টারস একাডেমি ও ছয়ে থাকা মেলবোর্ন রেনেগেডস একাডেমি—সবার পয়েন্টই ৬ করে।
কাল মেলবোর্ন রেনেগেডস ও পাকিস্তান শাহিনস জিতলেই শেষ হয়ে যাবে বাংলাদেশ ‘এ’ দলের সেমিফাইনালে খেলার সম্ভাবনা।
বাংলাদেশ ‘এ’ দল: ২০ ওভারে ১৫৬/৮ (সাইফ ৪৫, নুরুল ৩৩, ইয়াসির ২৯; হামিশ ৩/২১)। মেলবোর্ন স্টারস একাডেমি: ১৯.২ ওভারে ১৫৭/৭ (মের্লো ৬১, হার্পার ২৯, হাউই ১৫; হাসান ২/২১, রাকিবুল ২/২৩)। ফল: মেলবোর্ন স্টারস ৩ উইকেটে জয়ী।