সেই নিশাম এবার বিপিএলে যোগ দিলেন মাঝপথে

সর্বশেষ বিপিএলে কোনো ম্যাচ না খেলেই আলোচনায় ছিলেন জিমি নিশাম। ফাইনালের আগে তাঁকে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে উড়িয়ে এনেছিল ফরচুন বরিশাল, কিন্তু শিরোপা নির্ধারণী লড়াইয়ে তাঁকে নামানো হয়নি। বেঞ্চে বসেই চট্টগ্রামের বিপক্ষে বরিশালের জয় দেখে ‘চ্যাম্পিয়ন’ পদক গলায় পরেন নিশাম।
এক ম্যাচের জন্য এসে খেলতে না পারা সেই নিশাম এবার বিপিএলে যোগ দিয়েছেন প্রায় মাঝপথেই। নিউজিল্যান্ডের ৩৫ বছর বয়সী এই অলরাউন্ডারকে দলে নিয়েছে রাজশাহী ওয়ারিয়র্স। আজ সিলেটে দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন তিনি।
নিশামকে বলা হয় এ যুগের টি-টোয়েন্টির ফেরিওয়ালা। ২০২২ সালে নিউজিল্যান্ড ক্রিকেটের (এনজেডসি) কেন্দ্রীয় চুক্তি থেকে বের হয়ে যাওয়ার পর থেকে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ফ্র্যাঞ্চাইজি টি-টোয়েন্টি খেলে বেড়াচ্ছেন তিনি। তখন থেকে রাজশাহীতে নাম লেখানোর আগপর্যন্ত নিউজিল্যান্ড জাতীয় দলসহ মোট ১১টি দলের হয়ে খেলেছেন তিনি।
নতুন বছরের প্রথম দিনেই যেমন সংযুক্ত আরব আমিরাতের আইএল টি-টোয়েন্টিতে খেলেছেন নিশাম। তার আগে নভেম্বরে খেলেছেন নেপাল প্রিমিয়ার লিগে। ২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে হিসাব করলে রাজশাহী নিশামের সপ্তম দল।
গত বছরের শুরুর দিকে ছিলেন এসএ টোয়েন্টির দল প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালসে। এরপর ফেব্রুয়ারিতে ঢাকা আসেন ফরচুন বরিশালের জন্য। জুনে খেলেছেন পিএসএলের দল ইসলামাবাদ ইউনাইটেডে। এরপর সেপ্টেম্বরে ইংল্যান্ডের ভাইটালিটি ব্লাস্টে ডারহাম হয়ে নেপাল ও আরব আমিরাত ঘুরে এখন বাংলাদেশে। এসবের ফাঁকে খেলেছেন নিউজিল্যান্ডের হয়েও।
সব মিলিয়ে ২০২৫ সালের ১০ জানুয়ারি থেকে ২০২৬ সালের ১০ জানুয়ারির মধ্যে মোট ৪৭টি টি-টোয়েন্টি খেলেছেন নিশাম, যার মধ্যে ১৪টি জাতীয় দলের হয়ে।
নিশামের নতুন দল রাজশাহী ওয়ারিয়র্স আগামীকাল দুপুরে সিলেটে রংপুর রাইডার্সের বিপক্ষে মাঠে নামবে। ৬ ম্যাচে ৪ জয়ে ৮ পয়েন্ট নিয়ে প্লে-অফ দৌড়ের চতুর্থ স্থানে আছে রাজশাহী।