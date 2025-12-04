১ সপ্তাহে ১৩ সেঞ্চুরি: আইপিএল নিলামের আগে চার–ছক্কার মহড়া

শুরুটা করেছিলেন উর্বিল প্যাটেল। ব্যস, এরপর যেন বাঁধ ভেঙে গেল! ভারতের ঘরোয়া টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট সৈয়দ মুশতাক আলী ট্রফিতে এখন রোজই কেউ না কেউ ব্যাট হাতে বেধড়ক পেটাচ্ছেন বোলারদের।
কখনো অভিষেক শর্মার ব্যাটে ঝড় উঠছে, কখনোবা তাণ্ডব চালাচ্ছেন কিশোর বৈভব সূর্যবংশী। এমনকি নিজেকে প্রমাণের অপেক্ষায় থাকা সরফরাজ খান কিংবা অভিমন্যু ঈশ্বরনরাও পিছিয়ে নেই। সবাই যেন পাল্লা দিয়ে বোলারদের সীমানার ওপারে আছড়ে ফেলছেন।
ভারতের ক্রিকেটারদের কাছে সৈয়দ মুশতাক আলী ট্রফি শুধু একটি টুর্নামেন্ট নয়, এটি আইপিএলের টিকিট পাওয়ার বড় মঞ্চ। এখানে নজরকাড়া কিছু করতে পারলেই নিলামে দল পাওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায় বহুগুণ।
গতবারের কথাই ধরুন, উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান উর্বিল প্যাটেল দুটি সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে আইপিএলের মাঝপথে চেন্নাই সুপার কিংসে ডাক পেয়েছিলেন। আর ৪০-৪৫ বলে সেঞ্চুরি করার মতো ইনিংসগুলো ব্যাটারদের আত্মবিশ্বাস যেমন বাড়ায়, তেমনি দ্রুত রান তোলার অভ্যাসটাও পাকা করে দেয়।
এবারের আসর শুরু হয়েছে গত ২৬ নভেম্বর। টুর্নামেন্ট শুরুর এক সপ্তাহের মধ্যেই (২ ডিসেম্বর পর্যন্ত) সেঞ্চুরি দেখা গেছে ১৩টি! এর মধ্যে দ্রুততম সেঞ্চুরির মালিক সেই উর্বিল প্যাটেলই। উদ্বোধনী দিনে তিনি সেঞ্চুরি তুলে নেন মাত্র ৩১ বলে।
ভারতীয়দের মধ্যে টি-টোয়েন্টিতে এটি দ্বিতীয় দ্রুততম সেঞ্চুরি। গত বছর এই আসরে এই উর্বিলই মাত্র ২৮ বলে সেঞ্চুরি করেছিলেন, যা ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের মধ্যে যৌথভাবে দ্রুততম। একই বছর একই টুর্নামেটে অভিষেক শর্মাও সেঞ্চুরি করেছিলেন ২৮ বলে। সেবার উর্বিলেরও আরেকটি সেঞ্চুরি ছিল ৩৬ বলে।
দ্রুততম সেঞ্চুরির তালিকায় এবার দ্বিতীয় স্থানে আছেন অভিষেক শর্মা। গত ৩০ নভেম্বর পাঞ্জাবের হয়ে বাংলার বিপক্ষে তিনি খেলেন ৫২ বলে ১৪৮ রানের বিধ্বংসী এক ইনিংস। হাফ সেঞ্চুরি করেছিলেন মাত্র ১২ বলে, আর তিন অঙ্কে পৌঁছান ৩২ বলে। সেই এক ইনিংসেই ৮টি চারের সঙ্গে তিনি হাঁকিয়েছিলেন ১৬টি ছক্কা!
যাঁদের গায়ে ‘টেস্ট ক্রিকেটার’–এর তকমা লেগে আছে, সেই সরফরাজ খান ও অভিমন্যু ঈশ্বরনও এই টুর্নামেন্টে নিজেদের খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এসেছেন। গত মঙ্গলবার মুম্বাইয়ের হয়ে আসামের বিপক্ষে ৪৭ বলে সেঞ্চুরি করেছেন সরফরাজ। আর ৩০ নভেম্বর অভিষেকের সেই ঝোড়ো ব্যাটিংয়ের দিনেই ৬৬ বলে অপরাজিত ১৩০ রানের ইনিংস খেলেছিলেন অভিমন্যু।
চেন্নাইয়ের ওপেনার আয়ুশ মাত্রে তো আরও এক ধাপ এগিয়ে। ২৮ ও ৩০ নভেম্বর—টানা দুই ম্যাচে অপরাজিত সেঞ্চুরি করেছেন মুম্বাইয়ের হয়ে খেলা এই ওপেনার। ৪ ম্যাচে ২৫৩ রান নিয়ে এখন পর্যন্ত টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক তিনিই। ছক্কা মেরেছেন ২০টি, যা অভিষেকের সঙ্গে যৌথভাবে সর্বোচ্চ।
সেঞ্চুরির মিছিলে নাম লিখিয়েছেন ‘তরুণ তুর্কি’ বৈভব সূর্যবংশীও। মহারাষ্ট্রের বিপক্ষে তিনি করেছেন ৫৮ বলে সেঞ্চুরি। মাত্র ১৪ বছর বয়সী সূর্যবংশী স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে এ নিয়ে তৃতীয়বার সেঞ্চুরির স্বাদ পেলেন। তবে মুশতাক আলী ট্রফিতে এটি তাঁর প্রথম সেঞ্চুরি। এ ছাড়া দেবদূত পাড়িক্কাল ও ঈশান কিষানরাও সেঞ্চুরির দেখা পেয়েছেন। সব মিলিয়ে আইপিএলের আগে এই টুর্নামেন্টটি যেন চার-ছক্কার এক জমজমাট মহড়া!