রিশাদের হোবার্ট সবার আগে প্লে-অফে

এক প্রান্তে স্টিভ স্মিথ, অন্য প্রান্তে বাবর আজম।
সিডনি সিক্সার্সের এই দুই ওপেনারের বিপক্ষে বোলিং করতে প্রস্তুত ছিলেন হোবার্ট হারিকেনসের স্পিনার রিশাদ হোসেন। তবে বোলিং মার্কে গিয়েও কোনো বল আর করতে পারেননি। ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামায় দুই দলের খেলোয়াড়েরাই দৌড়ে মাঠ ছাড়েন।
আজ বিগ ব্যাশ লিগে বৃষ্টিতে বন্ধ হয়ে যাওয়া ম্যাচটি শেষ পর্যন্ত পরিত্যক্তই হয়েছে।
তবে ম্যাচ ঠিকঠাক না হলেও দিন শেষে স্বস্তি নিয়েই স্টেডিয়াম ছেড়েছে রিশাদের দল। এবারের বিগ ব্যাশে প্রথম দল হিসেবে প্লে-অফে উঠেছে হোবার্ট হারিকেনস।
লিগের বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা ৯ ম্যাচে তুলেছে ১৩ পয়েন্ট। জিতেছে ৬টিতে, হেরেছে ২ টি। গ্রুপ পর্বে এখনো হোবার্টের একটি ম্যাচ বাকি। অন্যদিকে সিডনি সিক্সার্স ৮ ম্যাচে ৪ জয় নিয়ে পয়েন্ট তালিকার তিনে অবস্থান করছে।
এবারই প্রথম বিগ ব্যাশে খেলছেন রিশাদ। প্রথমবারই দলকে প্লে অফে তুলতে বড় ভূমিকা রেখেছেন বাংলাদেশের এই লেগ স্পিনার। বল হাতে ওভারপ্রতি ৭.৬৩ গড়ে ১১ উইকেট নিয়ে দলের অন্যতম সেরা বোলার রিশাদ। টুর্নামেন্টে স্পিনারদের মধ্যে যা যৌথভাবে সর্বোচ্চ। সমান ১১ উইকেট আছে অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্সের লেগ স্পিনার লয়েড পোপেরও।
আজকের ম্যাচে বাবর ও স্মিথের একসঙ্গে খেলবেন বলে অনেকেরই কৌতূহল ছিল। অ্যাশেজের পর এই ম্যাচ দিয়ে বিগ ব্যাশে ফিরেছেন স্মিথ। আর শুরু থেকেই সিডনির হয়ে এই টুর্নামেন্টে খেলছেন বাবর।
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রায় ৩৩ হাজার করা এই দুই ব্যাটসম্যানের জুটি দেখতে অনেকেই মুখিয়ে ছিলেন। অবশ্য দুজনে আজ শুরুটা ভালো করতে পারেননি। বৃষ্টি নামার আগে ৫ ওভার ব্যাটিং করে তুলেছেন ৩২ রান। ১৬ বলে ১৯ রানে অপরাজিত ছিলেন স্মিথ, ১৪ বলে ৯ রানে বাবর।