স্টার্ক ঝড়ে উড়ে গেল ইংল্যান্ড, এখন চলছে আর্চারদের গোলাবারুদ

প্যাট কামিন্স নেই। নেই জশ হ্যাজলউড। তো কী হয়েছে! মিচেল স্টার্ক তো আছেন। তাঁর সামনেই পার্থে অ্যাশেজে প্রথম টেস্টের প্রথম দিনে প্রথম ইনিংসে মুখ থুবড়ে পড়ল ইংল্যান্ড। বাঁহাতি এই পেসার নিয়েছেন ৭ উইকেট। তাতে ৩২.৫ ওভারে ১৭২ রানেই অলআউট ইংল্যান্ড। অ্যাশেজে এক ইনিংসে এর চেয়ে কম ওভার ইংল্যান্ড খেলেছে মাত্র একবারই, সেটিও ১৮৮৭ সালে।
পার্থে আজ শুরু থেকেই ইংল্যান্ডকে চেপে ধরেন স্টার্ক। উইকেট নেন প্রথম ওভারেই। ইংলিশ জ্যাক ক্রলিকে শূন্য রানে ফিরিয়ে টেস্টে ২৪বারের মতো প্রথম ওভারে উইকেট নেন। সবচেয়ে বেশিবার প্রথম ওভারে উইকেট নিয়েছেন জেমস অ্যান্ডারসন, ২৯বার।
স্টার্ক এরপর ফিরিয়েছেন আরেক ওপেনার বেন ডাকেটকে। ডাকেটের পর তুলে নেন ইংলিশ ব্যাটিংয়ের স্তম্ভ জো রুটকেও। তাও আবার শূন্য রানে। অথচ রুট আজ মাঠে নেমেছিলেন অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরি পেতে। রুটকে আউট করে অ্যাশেজের ১০০ উইকেটের ক্লাবে ঢোকেন স্টার্ক।
ইংল্যান্ডের ‘ক্রাইসিস ম্যান’ বেন স্টোকসের স্টাম্পও উড়িয়েছেন স্টার্ক। টেস্টে স্টোকসকে এ নিয়ে দশবার আউট করেছেন স্টার্ক, এর মধ্যে পাঁচবারই করেছেন বোল্ড। স্টোকস এর চেয়ে বেশিবার আউট হয়েছেন শুধু রবিচন্দ্রন অশ্বিনের বলে (১৩বার)। স্টোকস যখন ফিরেছেন তখন ইংল্যান্ডের রান ৫ উইকেটে ১১৫।
উইকেটে ছিলেন ৩৬ রানে ব্যাটিং করা হ্যারি ব্রুক। নতুন ব্যাটসম্যান হিসেবে উইকেটে আসেন জেমি স্মিথ। এই জুটি ভাঙে ৫২ রান করে অভিষিক্ত বেন ডগেটের বলে ব্রুক আউট হলে।
বাকি কাজটা করেন স্টার্কই। গাস আটকিনসন, মার্ক উড, জেমি স্মিথ সবাই আউট হয়েছেন স্টার্কের বলে। ৫৮ রানে ৭ উইকেট টেস্টে স্টার্কের ক্যারিয়ার সেরা। পার্থে কোনো বোলারের এটি সেরা বোলিং ফিগার। এ ছাড়া অ্যাশেজে এই শতকে স্টার্ক দ্বিতীয় বোলার নিলেন ৭ উইকেট। স্টার্ক সর্বশেষ টেস্ট ইনিংসে নিয়েছেন ৯ রানে ৬ উইকেট।
আজ ইংল্যান্ড শেষদিকে এত দ্রুত গুটিয়ে গেছে যে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসে ওপেন করতে পারেননি উসমান খাজা। বেশি সময় মাঠের বাইরে থাকায় নিয়ম অনুযায়ী তিনি সঙ্গে সঙ্গে ব্যাট করতে পারবেন না, ফলে অভিষিক্ত জেক ওয়েদারাল্ডের সঙ্গে ওপেন করতে বাধ্য হয়েছেন মারনাস লাবুশেন। প্রথম ওভারে উইকেট যাওয়ায় খাজা নামতে পারেননি তিনেও।
অস্ট্রেলিয়ার মতো ইংল্যান্ড শূন্য রানে প্রথম উইকেট হারিয়েছে। আউট হয়েছেন অভিষিক্ত ওয়েদারাল্ড। আউট করেছেন জফরা আর্চার। দুই দলই প্রথম ইনিংসে শূন্য রানে উইকেট হারানোর ঘটনা অ্যাশেজের ইতিহাসে এটিই প্রথম।