‘কমিটির টিম’ চট্টগ্রাম যেভাবে ম্যাচ জিতল

মেহেদী হাসানের সংবাদ সম্মেলনের শেষ প্রশ্নে হাসির রোলই পড়ে গেল। এক দিনে নানা নাটকীয়তার সাক্ষী হয়েছে চট্টগ্রাম রয়্যালস। মালিকানা বদলে এখন ফ্র্যাঞ্চাইজিটির দায়িত্ব বিসিবির হাতে। অনেকেই তাই দলটির ক্রিকেটারদের মজা করে ডাকছেন ‘কমিটির টিম’ বলে।
কথাটা শুনতে কেমন লাগে? সেটির উত্তর দিতে গিয়েই মুখের হাসিটা সরাতে পারলেন না মেহেদী। চট্টগ্রাম রয়্যালসের অধিনায়ক অবশ্য বললেন এটিও, ‘কমিটির টিম, এটা তো আমরা এলাকার খেলায় জানি। কিন্তু এখন কমিটির টিম কীভাবে বলব, এখানে তো লাইভ টেলিকাস্ট ম্যাচ। এখানে কমিটির টিম যদি থেকেও থাকে, লাভ নেই আসলে।’
বিপিএলে অদ্ভুত ঘটনা তো আর কম হয় না। তবে এবারের বিপিএল শুরুর আগেই নাটকীয়তার অভাব হচ্ছে না। টুর্নামেন্ট শুরুর এক দিন আগে গত পরশু চট্টগ্রাম রয়্যালসের স্বত্বাধিকারী আবদুল কাইয়ুম বিসিবিকে জানান, প্রত্যাশিত পৃষ্ঠপোষক না পাওয়ায় মালিকানায় থাকতে চান না তাঁরা।
একরকম বাধ্য হয়েই দলটি চালানোর দায়িত্ব নিতে হয় বিসিবিকে। ম্যানেজমেন্টে তারা টিম ডিরেক্টর হিসেবে হাবিবুল বাশার, প্রধান কোচ মিজানুর রহমান ও ম্যানেজার হিসেবে যুক্ত করে নাফিস ইকবালকে। কিন্তু দলটির বিদেশি–সংকট কাটেনি এখনো।
স্কোয়াডে মাত্র দুজন বিদেশি চট্টগ্রামের—মাসুদ গুরবাজ আর মির্জা তাহির বেগ। এত সমস্যায় জর্জরিত দলটি কাল দুই বিদেশি নিয়ে খেলতে নেমেই নিজেদের প্রথম ম্যাচে ৬৫ রানে হারিয়েছে নোয়াখালী এক্সপ্রেসকে। কীভাবে এটি সম্ভব হলো? উত্তরে মেহেদী বলেন, ‘আমার মনে হয় রিজিকের একটা বিষয় থাকে, আল্লাহ হয়তো এভাবেই পরিকল্পনা করেছেন। আমাদের এমনই হবে। কিন্তু দিন শেষে আমি বলব, যতই ঝড়–তুফান যাক না কেন, খেলা তো মাঠের ভেতরে হবে। আপনি যখন ২২ গজে ঢুকবেন তখন আপনার মেন্টালিটি খেলার দিকেই থাকবে।’
মেহেদী নিজেও এবার একটা জায়গায় নতুন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হচ্ছেন—পেশাদার ক্রিকেটে তাঁর এর আগে অধিনায়কত্ব করার অভিজ্ঞতা নেই। এর মধ্যেই এমন একটা দলের দায়িত্ব নিয়েছেন, যেটি নানা কারণেই বিপর্যস্ত। প্রথম ম্যাচেই অবশ্য সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন—ব্যাট হাতে ১৩ বলে ২৬ রানের পাশাপাশি বল হাতে ৪ ওভারে মাত্র ১৭ রান দিয়ে নিয়েছেন ২ উইকেট।
অধিনায়ক হওয়ার পর দলকে কীভাবে সামলালেন, সেটিও জানিয়েছেন মেহেদী, ‘আপনারা জানেন যে আসলে এটা একটু কঠিন ছিল। কিন্তু দিন শেষে ক্রিকেট খেলা। আমরা তাড়াতাড়ি মানিয়ে নিয়েছি, এটা গুরুত্বপূর্ণ। এই জিনিসটা খেলার ভেতরে হতে পারত। কিন্তু খেলা শুরুর আগে এটা সমাধান হয়ে গেছে। জিনিসটা এ জন্য হয়তো খেলোয়াড়দের জন্য ভালো হয়েছে।’
আগের মালিকানায় যে অস্বস্তি ছিল, তা–ও লুকাননি মেহেদী, ‘এই পরিবেশটা আসলে আমি কোনো ফ্র্যাঞ্চাইজিতে পাইনি। আমার জন্য একটু কঠিন ছিল। এটাই আরকি।’