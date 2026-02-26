এনগিডির ৩ নম্বর

ওয়েস্ট ইন্ডিজ: ৯ ওভারে ৭২/৬
কিং ও চেজের পর পাওয়েলকে আউট করলেন এনগিডি। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপদ এখন আরও বেড়েছে। উইকেটে আছেন হোল্ডার ও ফোর্ড।
একটা বড় জুটি দরকার তাদের।
ওয়েস্ট ইন্ডিজ: ৭ ওভারে ৫ উইকেটে ৬০।
সপ্তম ওভারে করবিন বশের উঠে আসা দ্বিতীয় বলে ছক্কা মারেন। পরের বলটিও প্রায় একই লেংথ থেকে ওঠায় আবারও ছক্কা মারতে গিয়ে আকাশে ক্যাচ তুলে আউট হন রাদারফোর্ড (১২)।
তৃতীয় ও চতুর্থ ওভারে জোড়া উইকেট হারানোর চাপ কাটাতে পারছে না ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ৬.৩ ওভারের মধ্যে ৫ উইকেট হারানোর অর্থ হলো ৩৯ বলের মধ্যে এই বিপর্যয়ে পড়ল ওয়েস্ট ইন্ডিজ।
সাতে নেমেছেন জেসন হোল্ডার। অন্য প্রান্ত থেকে সতীর্থদের আসা–যাওয়া দেখছেন পাওয়েল (৭)।
পাওয়ার প্লের ৬ ওভার শেষে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৪ উইকেটে ৫২।
ইয়ানসেনের করা ষষ্ঠ ওভারের তৃতীয় বলে শর্ট থার্ডম্যানে রাদারফোর্ডের ক্যাচ ছাড়েন এনগিডি। টি–টুয়েন্টি বিশ্বকাপে এ নিয়ে ১০টি ক্যাচ ছাড়ল দক্ষিণ আফ্রিকা।
পাওয়েল ৭ বলে ৭ ও রাদারফোর্ড ৭ বলে ৪ রানে অপরাজিত।
প্রথম দুই ওভারে ১৪.৫০ করে রান রেট ছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজের। দ্রুত উইকেট হারানোয় এখন সেটা ৮.৬৬ করে। প্রোটিয়া পেসাররা পিচ থেকে বাউন্স পাচ্ছেন, যেটা খেলতে অসুবিধা হচ্ছে ব্যাটসম্যানদের।
ওয়েস্ট ইন্ডিজ: ৪ ওভারে ৪ উইকেটে ৪৩।
চতুর্থ ওভারে লুঙ্গি এনগিডির দ্বিতীয় ও তৃতীয় বলে দারুণ দুটি ড্রাইভে চার মারেন কিং। পরের বলেই তাঁকে উইকেটের পেছনে ক্যাচে পরিণত করেন এই পেসার। ১১ বলে ২১ রানে আউট হলেন কিং।
পাঁচে নামেন রোস্টন চেজ। এক বল খেলার পর ওভারের শেষ বলে বোল্ড হয়ে ফিরলেন চেজ (২)। এনগিডি তাঁর প্রথম ওভারে ১১ রানে নিলেন ২ উইকেট। বল তোলার সুফল পেলেন এই পেসার।
ছয়ে নেমেছেন শেরফান রাদারফোর্ড। পাওয়েল অন্য প্রান্তে ২ রানে অপরাজিত।
ওয়েস্ট ইন্ডিজ: ৩ ওভারে ২ উইকেটে ৩১।
মার্কো ইয়ানসেনের করা দ্বিতীয় ওভারে তিনটি চার মারেন কিং। এই ওভারে উঠেছে ১২ রান।
কিন্তু তৃতীয় ওভারে কাগিসো রাবাদার দ্বিতীয় বলে উইকেটের পেছনে ক্যাচ দিয়ে ফিরেছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজ অধিনায়ক হোপ (৬ বলে ১৬)।
তিনে নেমেছেন শিমরন হেটমায়ার। ক্রিজে নেমেই নিজের খেলা প্রথম বলে মিড অনে ক্যাচ তুলেছিলেন। ক্যাচটি নিতে পারেননি করবিন বশ। এক বল পরই ক্যাচ দিয়ে ফিরলেন বিপজ্জনক হেটমায়ার।
চারে নেমেছেন রোভম্যান পাওয়েল। রাবাদা তাঁর প্রথম ওভারে ৩ রানে ২ উইকেট নিলেন।
ওয়েস্ট ইন্ডিজ: ১ ওভারে বিনা উইকেটে ১৭।
ওপেনিংয়ে নেমেছেন শাই হোপ ও ব্রেন্ডন কিং। দুজনেই ডানহাতি। সেজন্য বাঁহাতি স্পিনার কেশব মহারাজকে দিয়ে বোলিংয়ের শুরু করান মার্করাম। কিন্তু এই ওভারে ১৭ রান দিলেন মহারাজ।
দুটি ছক্কা ও একটি চার মারেন হোপ।
হোপ ৪ বলে ১৬ ও কিং ২ বলে ১ রানে অপরাজিত।
ব্রেন্ডন কিং, শাই হোপ (অধিনায়ক ও উইকেটকিপার), শিমরন হেটমায়ার, রোভম্যান পাওয়েল, শেরফান রাদারফোর্ড, রোস্টন চেজ, রোমারিও শেফার্ড, জেসন হোল্ডার, ম্যাথু ফোর্ড, গুড়াকেশ মোতি ও শামার জোসেফ।
এইডেন মার্করাম (অধিনায়ক), কুইন্টন ডি কক (উইকেটকিপার), রায়ান রিকেলটন, ডেভাল্ড ব্রেভিস, ডেভিড মিলার, ট্রিস্টান স্টাবস, মার্কো ইয়ানসেন, করবিন বশ, কেশব মহারাজ, কাগিসো রাবাদা ও লুঙ্গি এনগিডি।
মুদ্রা নিক্ষেপ করলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজ অধিনায়ক শাই হোপ। জিতলেন দক্ষিণ আফ্রিকা অধিনায়ক এইডেন মার্করাম। ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি।
দুজনের জার্সি নম্বরই ৪!
দক্ষিণ আফ্রিকা একাদশে কোনো পরিবর্তন নেই।
হোপ জানিয়েছেন, টসে জিতলে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলও আগে ফিল্ডিং করত। আকিল হোসেনের জায়গায় দলে ঢুকেছেন রোস্টন চেজ। হোপ জানিয়েছেন, প্রতিপক্ষের শক্তি ও দুর্বলতা বিবেচনায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
আহমেদাবাদের আবহাওয়া বেশ গরমভাবাপন্ন। এই ম্যাচে ৭ নম্বর পিচে খেলা হবে। লাল মাটির এই উইকেটে বল অতিরিক্ত উঠতে পারে। তবে ব্যাটিং করার জন্য এটা ভালো পিচ। দুই দলেই যেহেতু হার্ড হিটার ব্যাটসম্যানের অভাব নেই তাই বড় স্কোরের ম্যাচ আশাই করা যায়।
টি–টুয়েন্টিতে এর আগে ২৯ বারের মুখোমুখিতে ১৫ বার জিতেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ১৪ বার জিতেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। আজ প্রোটিয়াদের হিসাব সমান করার পালা।
তবে টি–টুয়েন্টি বিশ্বকাপে বেশ বড় ব্যবধানে এগিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা। এই আসরে অতীতে পাঁচবারের মুখোমুখিতে চারবারই জিতেছে প্রোটিয়ারা। ২০১৬ টি–টুয়েন্টি বিশ্বকাপে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়েছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। সেবার ট্রফিও জিতেছিল ক্যারিবিয়ানরা।
আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে আজ টি–টুয়েন্টি বিশ্বকাপ সুপার এইটের ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকার মুখোমুখি ওয়েস্ট ইন্ডিজ।
গ্রুপ ১ থেকে এই ম্যাচটি জিতলে সেমিফাইনাল প্রায় নিশ্চিত করে ফেলবে ১ ম্যাচে ২ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলে দ্বিতীয় দল দক্ষিণ আফ্রিকা (৩.৮০০)। প্রোটিয়াদের সমান ম্যাচে সমান পয়েন্ট পেলেও রান রেটে এগিয়ে শীর্ষে ওয়েস্ট ইন্ডিজ (৫.৩৫০)। সেমিফাইনালে ওঠার আশা টিকিয়ে রাখতে এই ম্যাচটি জেতা ওয়েস্ট ইন্ডিজের জন্যও খুব গুরুত্বপূর্ণ।