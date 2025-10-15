মিরাজরা ভাবছেন কীভাবে পরের সিরিজে ভালো করা যায়

টানা তিন ম্যাচ হেরে ধবলধোলাই। আফগানিস্তানের বিপক্ষে ওয়ানডে সংস্করণে এমন অভিজ্ঞতা ছিল না বাংলাদেশে। এশিয়া কাপ আর আফগানিস্তান সিরিজ মিলিয়ে প্রায় দেড় মাসের সংযুক্ত আরব আমিরাত সফর থেকে বাংলাদেশকে ফিরতে হচ্ছে এমন হতাশাকে সঙ্গী করে।
টি-টোয়েন্টি সিরিজে আফগানিস্তানকে ধবলধোলাই করলেও ওয়ানডেতে হয়েছে বাজে অভিজ্ঞতা। শেষ ম্যাচে কাল ৯৩ রানে অলআউট হয়ে আফগানিস্তানের কাছে বাংলাদেশ হেরেছে ২০০ রানে। হতাশাটা ব্যাটিং নিয়েই বেশি। এ বছর খেলা আট ওয়ানডেতে মাত্র একবারই অলআউট হয়নি বাংলাদেশ।
আবুধাবিতে কাল এমন ব্যর্থতার পর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের অধিনায়ক মেহেদী হাসান মিরাজ বলেছেন, ‘আমাদের অনেক ভুল ছিল। রান করতে পারিনি। আমাদের কাছে সুযোগ এসেছে, কিন্তু ঠিকঠাক কাজে লাগাতে পারিনি। দলের সবাই এটা মেনে নিয়েছে আমরা ভালো খেলিনি। তাঁদের খুব ভালো বোলিং আক্রমণ ছিল। কিন্তু আমাদের তা সামলানো উচিত ছিল।’
২০২৭ বিশ্বকাপে বাংলাদেশ সরাসরি সুযোগ পাবে কি না, এ নিয়ে শঙ্কা তৈরি হয়েছে। এখন র্যাঙ্কিংয়ে দশ নম্বরে থাকা বাংলাদেশের সামনে সেরা নয়ে যেতে হাতে আছে ২৩ ম্যাচ। আফগানিস্তান সিরিজ শেষ করে আসার তিন দিন পরই তাঁদের নামতে হবে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে।
এই সিরিজের আগে কিছু জায়গায় উন্নতির তাগিদ ছিল মিরাজের কণ্ঠে, ‘আমরা কিছু নির্দিষ্ট বিষয়ে চিন্তিত। যদি আমরা রান না করি, জিততে পারব না। আমাদের টপ ও মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যানদের রান করতে হবে। কীভাবে পরের সিরিজে ভালো করা যায় এটা নিয়ে আমরা ভাবছি।’