আইপিএল থেকে অবসর নিলেন, বিগ ব্যাশেও আপাতত খেলা হচ্ছে না অশ্বিনের

এখনই শুরু হচ্ছে না রবিচন্দ্রন অশ্বিনের নতুন অধ্যায়। হাঁটুর চোটের কারণে খেলতে পারবেন না অস্ট্রেলিয়ার টি–টোয়েন্টি লিগ বিগ ব্যাশের এবারের আসরে।
গত আগস্টে আইপিএল ক্যারিয়ারের ইতি টানার সময় বিশ্বের বিভিন্ন লিগে খেলার ইচ্ছার কথা জানিয়েছিলেন এই ভারতীয় স্পিনার। তারও আগে, গত ডিসেম্বরে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরের ঘোষণা দেন তিনি।
বিগ ব্যাশে অশ্বিন চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন সিডনি থান্ডারের সঙ্গে। এই টুর্নামেন্টে খেললে সেটাই হতো দেশের বাইরে তাঁর প্রথম ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ। কিন্তু চোটের কারণে আপাতত সেটি আর হচ্ছে না। নিজেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন অশ্বিন।
এবারের বিগ ব্যাশ শুরু হবে ১৪ ডিসেম্বর। তার আগে চেন্নাইয়ে অনুশীলনের সময় হাঁটুর চোট পান অশ্বিন। পরে করাতে হয় অস্ত্রোপচারও। ফলে মাঠে নামা হচ্ছে না তাঁর।
ইনস্টাগ্রামে অশ্বিন লিখেছেন, ‘এই দলের অংশ হয়ে সবার সামনে খেলতে আমি সত্যিই মুখিয়ে ছিলাম। কিন্তু এখন আমার লক্ষ্য একটাই—পুনর্বাসন, পুরোপুরি সুস্থ হওয়া, আর আগের চেয়েও শক্তভাবে ফিরে আসা। ক্লাবের সঙ্গে প্রথম আলাপ থেকেই কোচ, সতীর্থ ও সমর্থকদের কাছ থেকে যে আন্তরিকতা পেয়েছি, তাতে আমি অভিভূত। একটি বলও না করেই আপনারা আমাকে যে নিজের ঘরের মানুষ ভেবেছেন, তার জন্য ধন্যবাদ।’
অশ্বিন আরও লিখেছেন, ‘আমি আমাদের নারী ও পুরুষ দল—দুটিকেই সমর্থন করব। যদি রিহ্যাব ও ভ্রমণের সময়সূচি মিলে যায়, আর চিকিৎসকেরা অনুমতি দেন, তাহলে মৌসুমের শেষে এসে সবার সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা আছে। প্রতিশ্রুতি দিতে পারছি না, তবে সেই ইচ্ছা আমার আছে।’