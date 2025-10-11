ব্যাটসম্যানদের দায়িত্ব নিতে বলছেন মিরাজ

লক্ষ্যটা ছিল ১৯১ রানের। রান তাড়াটা খুব কঠিন হবে তা মনে হয়নি। কিন্তু বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানরা কঠিন করে ফেললেন ‘সহজ’ রান তাড়াকে। বাংলাদেশ অধিনায়ক মেহেদী হাসান মিরাজও পুরস্কার বিতরণী মঞ্চে শুরুতেই স্বীকার করলেন সেটি, ‘এই রান তাড়া করে সহজেই জেতা উচিত ছিল। আমরা খুব বাজে ব্যাটিং করেছি।’
আফগানিস্তানের কাছে দ্বিতীয় ওয়ানডেতে বাংলাদেশ হেরেছে ৮১ রানে। রশিদ খান ৫ উইকেট নিয়ে ধসিয়ে দিয়েছেন বাংলাদেশকে। ব্যাখ্যাতীত সব বাজে শট খেলে আউট হয়েছেন বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানরাও।
এর মধ্যে ২২.৩ থেকে ২৩ ওভারের শেষ পর্যন্ত টানা ৯ বল কোনো রান না করে ৩ উইকেট হারিয়েছে বাংলাদেশ। ৯৯/৫ থেকে অলআউট ১০৯ রানে।। আফগানিস্তানের বিপক্ষে ওয়ানডেতে এটিই তাদের সর্বনিম্ন সংগ্রহ।
এমন ম্যাচের পর ব্যাটসম্যানদের দায়িত্ব নেওয়ার কথাটা নতুন করে মনে করিয়ে দিয়েছেন অধিনায়ক মেহেদী হাসান মিরাজ, ‘আমি ব্যাটসম্যানদের উন্নতির বার্তা দেব। যদি ওয়ানডেতে রান না করি, তাহলে টিকতে পারব না। কিন্তু ব্যাটসম্যানদের দায়িত্ব নিতে হবে।’
বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানরা রান তাড়ায় জুটি গড়তে পারেননি। তাওহিদ হৃদয়ের সঙ্গে জাকের আলীর ৩৬ বলে ২৯ রানের জুটিটিই দলের পক্ষে সর্বোচ্চ। ম্যাচের পর এ নিয়েও আক্ষেপ ছিল মিরাজের কণ্ঠে, ‘আমি শুধু একটা জিনিস বলেছি, টপ অর্ডারে জুটি লাগবে। যদি ৩০-৪০ রানের জুটিও পেতাম, দৃশ্যপটটা হয়তো ভিন্ন হতো। কিন্তু আমরা করতে পারিনি। কোনো ব্যাটসম্যানই দায়িত্বটা নিচ্ছে না, এটাই সমস্যা।’
টানা দুই ম্যাচ হেরে সিরিজ হারটাও নিশ্চিত হয়ে গেছে বাংলাদেশের। আফগানিস্তানের বিপক্ষে এ নিয়ে টানা তিনটি ওয়ানডে সিরিজ হারল বাংলাদেশ। ম্যাচের হিসাবেও ওয়ানডেতেও সর্বশেষ ১১ ম্যাচে এটি তাদের দশম হার।
তবে সিরিজের শেষ ম্যাচে ঘুরে দাঁড়ানোর আশার কথাই শোনালেন মিরাজ, ‘আমরা খুবই হতাশ এখন। কিন্তু আমাদের একটা ম্যাচ হাতে আছে। এটার পর আরও একটা সিরিজ আছে (ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে)। আমাদের ভাবতে হবে কীভাবে ভালোভাবে ফিরে আসা যায়।’