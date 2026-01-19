মোস্তাফিজুর রহমান
উইজডেন ওয়েবসাইটের বর্ষসেরা টি–টুয়েন্টি দলে মোস্তাফিজ

জাতীয় দল ও বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি টি–টুয়েন্টি লিগে গত বছর দারুণ পারফর্ম করেছেন মোস্তাফিজুর রহমান। তারই একটা স্বীকৃতি পেলেন এবার। স্বীকৃত টি–টুয়েন্টিতে সব ম্যাচের পারফরম্যান্স বিচার করে এই সংস্করণে ছেলেদের বর্ষসেরা একাদশ বেছে নিয়েছে ক্রিকেট–বিষয়ক ওয়েবসাইট উইজডেন। ওয়েবসাইটটির সম্পাদকীয় দলের বেছে নেওয়া বর্ষসেরা এই একাদশে আছেন বাংলাদেশের বাঁহাতি পেসার মোস্তাফিজুর রহমান।

২০২৬ টি–টুয়েন্টি বিশ্বকাপ সামনে রেখে গত বছরের শেষ দিকে এই সংস্করণে আন্তর্জাতিক ম্যাচের সংখ্যা বেড়েছে। আর বছরজুড়েই অনুষ্ঠিত হয়েছে বিভিন্ন টি–টুয়েন্টি ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ। সব ধরনের টি–টুয়েন্টি ম্যাচের পারফরম্যান্স বিচার করে এই একাদশ গড়া হয়েছে বলে জানানো হয়েছে উইজডেনের ওয়েবসাইটে।

মোস্তাফিজের গত বছরের পারফরম্যান্স নিয়ে ওয়েবসাইটটি লিখেছে, অন্তত ১৫০ ওভার বল করেছেন, এমন বোলারদের মধ্যে ২০২৫ সালে মোস্তাফিজুরের বোলিং গড়ের (১৮.০৩) ধারেকাছেও কেউ যেতে পারেননি। এ বছরে কোনো পেসারই তাঁর মতো এতটা মিতব্যয়ী ছিলেন না, আর স্ট্রাইক রেটে শুধু হোল্ডারই তাঁর চেয়ে ভালো ছিলেন। বছরজুড়েই তিনি রান আটকে রেখেছেন এবং নিয়মিত উইকেট নিয়েছেন।

গত বছর টি–টুয়েন্টিতে ধারাবাহিক পারফরম্যান্স ছিল মোস্তাফিজের

স্বীকৃত টি–টুয়েন্টিতে গত বছর ৪৩ ইনিংসে ৫৯ উইকেট নেন মোস্তাফিজ। ওভারপ্রতি দিয়েছেন ৬.৭৮ রান। স্ট্রাইক রেট ১৫.৯। ১১ রানে ৩ উইকেট সেরা বোলিং। গত বছর এ সংস্করণে ১৫৬.৫ ওভার বোলিং করেন মোস্তাফিজ। ক্যারিবিয়ান পেস অলরাউন্ডার জেসন হোল্ডার গত বছর ২৫০.২ ওভার বল করে সর্বোচ্চ ৯৭ উইকেট নেন। তাঁর স্ট্রাইক রেট ১৫.৪ কিন্তু গড় ২১.৪২।

দুজন করে বিশেষজ্ঞ স্পিনার, পেসার এবং পেস অলরাউন্ডার দিয়ে এই বর্ষসেরা দল বানানো হয়েছে। স্পিনে ভারতের বরুণ চক্রবর্তীর সঙ্গে আছেন সুনীল নারাইন। পেস আক্রমণে মোস্তাফিজুর রহমানের সঙ্গে নিউজিল্যান্ডের জ্যাকব ডাফি এবং পেস বোলিং অলরাউন্ডার হিসেবে আছেন স্যাম কারেন ও হোল্ডার।

উইজডেনের বর্ষসেরা (২০২৫) টি–টুয়েন্টি একাদশ

অভিষেক শর্মা, ফিল সল্ট, দেভাল্ড ব্রেভিস, স্যাম কারেন, ডনোভান ফেরেইরা, টিম ডেভিড, সুনীল নারাইন, জেসন হোল্ডার, জ্যাকব ডাফি, মোস্তাফিজুর রহমান, বরুণ চক্রবর্তী।

ওপেনিংয়ে ভারতের অভিষেক শর্মা ও ইংল্যান্ডের ফিল সল্ট। সব ধরনের স্বীকৃত টি–টোয়েন্টি মিলিয়ে গত বছর ৩টি সেঞ্চুরি করেন অভিষেক। স্ট্রাইক রেট চোখ কপালে তোলার মতো—২০২.০১! ৪০ ইনিংসে ৪১.০৭ গড়ে মোট ১৬০২ রান করার পাশাপাশি ১০টি উইকেট নেন। বাঁহাতি এই বিস্ফোরক ব্যাটসম্যানকে নিয়ে উইজডেনের ওয়েবসাইটে লেখা হয়, প্রতি এক বলে দুই রান করে নিয়ে এক পঞ্জিকাবর্ষে হাজার রানের দেখা পাওয়া প্রথম ক্রিকেটার অভিষেক।

সল্ট ৫২ ইনিংসে ১৫৭৫ রান করেন ১৫৩.৩৫ স্ট্রাইক রেটে। ইংল্যান্ড এবং আইপিএলের হয়ে গত বছর ১৭৬ স্ট্রাইক রেটে ব্যাট করেন সল্ট। তিনি দলের উইকেটকিপারও।

অভিষেক শর্মা

দক্ষিণ আফ্রিকার দেভাল্ড ব্রেভিস, ডনোভান ফেরেইরা ও অস্ট্রেলিয়ার টিম ডেভিডও আছেন বর্ষসেরা এই দলে। ফেরেইরাকে মাঝের ওভারগুলোয় বাউন্ডারি মারায় অন্যতম সেরা মনে করে উইজডেনের সম্পাদকীয় দল। গত বছর প্রতি ৬.৬ বল পর একটি করে ছক্কা এবং ৩.৯ বল পর একটি করে চার মেরেছেন এই মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান।

ব্রেভিস গত বছর তিনটি ফ্র্যাঞ্চাইজি টি–টুয়েন্টি লিগে (আইপিএল, এসএটি২০ ও হানড্রেড) ১৮০–এর বেশি স্ট্রাইক রেটে ব্যাট করেন। ব্যাটিং অর্ডারে ৩ থেকে ৭ নম্বর পজিশনে ১৭০–এর বেশি স্ট্রাইক রেটে ব্যাট করেছেন।

