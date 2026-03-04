ব্যাটসম্যানদের নিয়ে দুশ্চিন্তা
ওয়ানডের বছরে যেখানে উদ্বেগ বাড়াচ্ছেন বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানরা

ক্রীড়া প্রতিবেদকঢাকা

মধ্যাঞ্চলের শিরোপা জয়ের মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে বিসিএল। জাতীয় দলের সব ক্রিকেটার খেলেছেন ওয়ানডে সংস্করণের এই টুর্নামেন্টে। প্রতিযোগিতায় সব মিলিয়ে ফিফটি হয়েছে ২০টি, সেঞ্চুরি ৪টি। এ বছর বাংলাদেশকে ওয়ানডেতে বেশ ব্যস্ত সময় পার করতে হবে। ঘরে-বাইরে মিলিয়ে ২২ ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ।

আগামী বছরের ওয়ানডে বিশ্বকাপে সরাসরি জায়গা করে নিতে র‍্যাঙ্কিংয়ের সেরা ৯-এ থাকার চ্যালেঞ্জও আছে বাংলাদেশ দলের সমানে। ফলে বিসিএলে ওয়ানডেতে ব্যাটসম্যানদের ইনিংস বড় করতে না পারা উদ্বেগ বাড়াচ্ছে। এই উদ্বেগের কথা জানিয়েছেন ওয়ানডেতে জাতীয় দলের সহ–অধিনায়ক নাজমুল হোসেনও।

কাল মিরপুরে বিসিএলের ওয়ানডে ফাইনালের পর সংবাদ সম্মেলনে নাজমুল বলেন, ‘আরও বেশ কিছু সেঞ্চুরি হওয়া উচিত ছিল এবং আরও কর্তৃত্ব নিয়ে ব্যাটিং করা উচিত ছিল, যেটা হয়নি। এটা একটা হতাশার জায়গা, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটেও আমাদের এমন হচ্ছে।’

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটেও বাংলাদেশের সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স হতাশাজনক। গত বছর ১১ ওয়ানডে খেলে বাংলাদেশ পেয়েছে ৩ জয়। এর মধ্যে মাত্র ৩ ম্যাচে বাংলাদেশ পুরো ৫০ ওভার ব্যাটিং করতে পেরেছে। ঘরোয়া ক্রিকেটেও ব্যাটসম্যানদের বড় ইনিংস খেলতে না পারা মানে সংকটটা বাংলাদেশ কাটিয়ে উঠতে পারছে না।

বিসিএলের সেঞ্চুরিয়ান তাওহিদ হৃদয়

নাজমুলের ভাষ্যে, ‘আপনি যদি পুরো বিসিএল টুর্নামেন্ট দেখেন, প্রতিটা দল কিন্তু একইভাবে ক্রিকেট খেলছি আমরা। খুবই হতাশাজনক। এখানে যে চারটা দল আছে, সবাই ৫০-৬০-৭০টা করে ওয়ানডে বা লিস্টে খেলেছে। এ রকম জায়গায় আমার মনে হয় যে ব্যাটিং ইউনিট আরেকটু ধারাবাহিক হওয়া দরকার ছিল।’

এ বছর অনেক ওয়ানডে অপেক্ষা করলেও গত বছরটা বাংলাদেশের জন্য ছিল টি-টুয়েন্টির। ১১ ওয়ানডের বছরে সব মিলিয়ে ৩০ টি-টুয়েন্টি ম্যাচ খেলেছে বাংলাদেশ। অতিরিক্ত টি-টুয়েন্টি খেলার সমস্যাটা হচ্ছে বলে মনে করেন নাজমুল, ‘ব্যাটসম্যানদের মাথায় সব সময় স্ট্রাইক রেট আর বড় শট খেলার বিষয়টা কাজ করছে। নতুন বল সামলানো, নতুন বলে কীভাবে উইকেট না দেওয়া যায় বা মিডল ওভারে কীভাবে স্ট্রাইক রোটেশন করে খেলাটা লম্বা করা যায়—এই জিনিসগুলো আমার মনে হয় আমরা প্রতিটি ম্যাচে মিস করেছি।’

‘কীভাবে চার–ছক্কার চিন্তা না করে আরেকটু শান্ত থেকে ইনিংসটাকে তৈরি করা যায় এবং স্ট্রাইক রেট করা যায়, সেটা আমাদের ভাবতে হবে। এই জায়গাটাতে যদি আমরা উন্নতি করতে পারি, তাহলে দেখবেন যে ৫০ ওভারের পুরোটা জুড়ে আমরা আধিপত্য ধরে রেখে ব্যাটিং করতে পারছি,’ যোগ করেন নাজমুল।

