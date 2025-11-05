কোহলির জন্মদিনে দেখে নিন তাঁর বিরল ১০ কীর্তি

৮২টি আন্তর্জাতিক সেঞ্চুরি। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে রান ২৭ হাজারের বেশি। সেঞ্চুরিতে বিরাট কোহলির ওপরে আছেন শুধু একজন—কিংবদন্তি শচীন টেন্ডুলকার। তিন সংস্করণে সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহকের তালিকায় কোহলির অবস্থান তিনে। তাঁর চেয়ে বেশি রান আছে শচীন টেন্ডুলকার ও কুমার সাঙ্গাকারার। ১৮ বছরের ক্যারিয়ারে এমন অসংখ্য কীর্তি গড়েছেন সাবেক ভারতীয় অধিনায়ক। কোহলির ৩৭তম জন্মদিনে এমন ১০ কীর্তি দেখে নেওয়া যেতে পারে।
ওয়ানডেতে কোহলির সেঞ্চুরি আছে ৫১। গত ওয়ানডে বিশ্বকাপে শচীন টেন্ডুলকারের সর্বোচ্চ ৪৯ সেঞ্চুরির রেকর্ড ভেঙে ৫০ সেঞ্চুরি করেছিলেন কোহলি। এরপর গত চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে একটি সেঞ্চুরি করেন।
ওয়ানডে ক্রিকেটে ১০,০০০ রানের বেশি করা সব ব্যাটসম্যানের মধ্যে কোহলির গড়ই সর্বোচ্চ। ওয়ানডেতে কোহলির গড় ৫৭.৭১। ১০ হাজার করা ব্যাটসম্যানের মধ্যে কোহলি ছাড়া আর ৫০ গড় আছে শুধু মহেন্দ্র সিং ধোনির (৫০.৫৭)।
টেস্ট ক্রিকেটে সাতটি ডাবল সেঞ্চুরি করা একমাত্র ভারতীয় ব্যাটসম্যান কোহলি। ছয়টি করে সেঞ্চুরি আছে বীরেন্দর শেবাগ ও শচীন টেন্ডুলকারের।
২০১৬ সালের আইপিএলে কোহলির ৯৭৩ রান এখনো পর্যন্ত এক মৌসুমে সর্বোচ্চ। সেই আসরে তিনি সেঞ্চুরি করেছিলেন চারটি। তাঁর দল যদিও ফাইনালে হেরে যায়।
টেস্টে ব্যাটসম্যান হিসেবে কোহলি সর্বোচ্চ ৯৩৭ রেটিং পয়েন্ট অর্জন করেছেন। ২০১৮ সালে কোহলির অর্জিত এই রেটিং পয়েন্ট ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের মধ্যে সর্বোচ্চ।
২০১৪ সালের বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফিতে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৪ টেস্টের সিরিজে তিনি করেছিলেন চারটি সেঞ্চুরি। আরও সাত ব্যাটসম্যানের আছে এই কীর্তি।
জয়ের হিসাবে ভারতের ক্রিকেট ইতিহাসের সবচেয়ে সফল টেস্ট অধিনায়ক কোহলি। ৬৮ টেস্টে নেতৃত্ব দিয়ে তিনি জিতিয়েছেন ৪০টি টেস্ট। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২৭টি টেস্ট জিতেছেন এম এস ধোনি। তাঁর অধীনে টানা ৯ টেস্ট সিরিজও জিতেছে ভারত।
ওয়ানডেতে দ্রুততম ১০ হাজার রান করার রেকর্ড কোহলির। মাত্র ২০৫ ইনিংসে ওয়ানডে ক্রিকেটে ১০ হাজার রানের মাইলফলক ছুঁয়েছেন। সময়ে হিসাবে লেগেছে ১০ বছর ৬৭ দিন। এখানেও কোহলিই দ্রুততম।
মাত্র ৫৯৪ ইনিংসে তিন সংস্করণ মিলিয়ে ২৭ হাজার রানের মাইলফলক ছুঁয়েছেন কোহলি।
একমাত্র ভারতীয় অধিনায়ক হিসেবে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে দুটি টেস্ট সিরিজ জিতেছেন বিরাট কোহলি।