বিসিবির চাকরি ছেড়েছেন ফিটনেস ট্রেনার নাথান কেলি

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন ফিটনেস ট্রেনার নাথান কেলি। তাঁর এই সিদ্ধান্তের কথা আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়ে দিয়েছেন বিসিবিকে। ক্রিকেট অপারেশনস বিভাগের একটি সূত্র প্রথম আলোকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।
গত বছরের এপ্রিলে দুই বছরের চুক্তিতে বাংলাদেশে আসেন কেলি। তবে চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার ছয় মাস আগেই দায়িত্ব ছেড়েছেন তিনি। পরিবারকে আরও বেশি সময় দিতেই চাকরি ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে বিসিবিকে জানিয়েছেন এই অস্ট্রেলিয়ান ট্রেনার।
পরে প্রথম আলোকে চাকরি ছাড়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন নাথান কেলিও, ‘অস্ট্রেলিয়ায় আমার নবজাতক সন্তান ও স্ত্রীর পাশে থাকতে আমি বাংলাদেশ জাতীয় দলের চাকরি ছেড়ে দিয়েছি। যেহেতু ওদের পাশে অন্য কেউ নেই, তাই আমি বাড়িতে থাকাকেই প্রাধান্য দিয়েছি।’
গত মাসে এশিয়া কাপ চলাকালে সন্তান জন্মের সময় স্ত্রীর পাশে থাকার জন্য ছুটি নিয়েছিলেন কেলি। ২৪ সেপ্টেম্বর বাবা হওয়ার পর আর জাতীয় দলের সঙ্গে যোগ দেননি তিনি।
ফলে সংযুক্ত আরব আমিরাতে আফগানিস্তান সিরিজ এবং দেশে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সিরিজ—দুটিতেই ছিলেন না কেলি। এই সময়ে জাতীয় দলের ফিটনেস ট্রেনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন ইফতেখার রহমান।
কেলি দায়িত্ব নেওয়ার পরই ক্রিকেটারদের ফিটনেস পরীক্ষায় আনেন কিছু নতুনত্ব। প্রচলিত বিপ ও ইয়ো–ইয়ো টেস্টের বাইরে গিয়ে তিনি চালু করেন ‘টাইম ট্রায়াল’।
এই পরীক্ষায় চার চক্করে ১ হাজার ৬০০ মিটার দৌড়াতে হতো ক্রিকেটারদের। কে কত দ্রুত দৌড় শেষ করতে পারেন, সেই সময়ের ওপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করা হতো পাস–ফেল।
এশিয়া কাপের আগে জাতীয় দলের ক্রিকেটাররা এই পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিলেন। পরে ঘরোয়া প্রথম শ্রেণির টুর্নামেন্ট শুরুর আগেও একইভাবে ক্রিকেটারদের ‘টাইম ট্রায়াল’ টেস্ট নিয়েছিলেন তিনি।
বাংলাদেশে আসার আগে কেলি কাজ করেছেন অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলস দলে এবং একটি রাগবি দলের ফিটনেস ট্রেনার হিসেবে।