পাকিস্তানের কানেরিয়া কি সত্যিই ভারতের নাগরিকত্ব চান

পাকিস্তানের সাবেক ক্রিকেটার দানিশ কানেরিয়া ভারতের নাগরিকত্ব নিতে চান কি না—এমন আলোচনা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কিছুদিন পরপরই দেখা যায়।
ভারত সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রমের প্রশংসা আর পাকিস্তান সরকারের সমালোচনামূলক মন্তব্য করে কানেরিয়াই এমন আলোচনা বারবার উসকে দেন। তিন দিন আগে ভারতের হিন্দু জাতীয়তাবাদী সংগঠন আরএসএসের প্রশংসা করে পোস্ট দেওয়ার পর যা নিয়ে কৌতূহল আরও বেড়েছে।
এবার নিজের ভারতীয় নাগরিকত্ব নেওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে কথা বলেছেন কানেরিয়া। পাকিস্তানের করাচিতে জন্ম নেওয়া এই ক্রিকেটার বলেছেন, পাকিস্তান তাঁর জন্মভূমি, ভারত মাতৃভূমি। তবে আপাতত ভারতীয় নাগরিকত্ব নেওয়ার পরিকল্পনা নেই তাঁর।
শনিবার এক্সে কানেরিয়া লিখেছেন, ‘সাম্প্রতিক সময়ে অনেক মানুষ আমাকে প্রশ্ন করেছেন কেন আমি পাকিস্তান নিয়ে কথা বলি না, কেন আমি ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে মন্তব্য করি। এমনকি কেউ কেউ অভিযোগ করছে যে আমি এসব করছি ভারতীয় নাগরিকত্ব পাওয়ার জন্য। আমি মনে করি, এখন বিষয়টি স্পষ্ট করে বলা জরুরি।’
পাকিস্তানের হয়ে ২০০০ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত ৬১ টেস্ট ও ১৮ ওয়ানডে খেলেছেন কানেরিয়া। ২০১০ সালে ফিক্সিংয়ের দায়ে ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি) কর্তৃক আজীবন নিষিদ্ধ হওয়া এই লেগ স্পিনার বিভিন্ন সময় পাকিস্তানের সরকার ও ক্রিকেট বোর্ডের বিরুদ্ধে বিরূপ আচরণের অভিযোগ করেছিলেন।
এবারও করেছেন পুনরাবৃত্তি, ‘পাকিস্তান ও তার জনগণের কাছ থেকে আমি অনেক কিছু পেয়েছি। সবচেয়ে বড় উপহার—জনগণের ভালোবাসা। কিন্তু সেই ভালোবাসার পাশাপাশি পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ ও পিসিবির পক্ষ থেকে আমি গভীর বৈষম্যের শিকারও হয়েছি। এমনকি জোরপূর্বক ধর্মান্তর–চেষ্টারও শিকার হয়েছি।’
ভারতের নাগরিকত্ব বিষয় কৌতূহল মেটাতে গিয়ে তিনি লিখেছেন, ‘ভারত ও তার নাগরিকত্বের বিষয়ে আমি একেবারে স্পষ্টভাবে বলতে চাই—পাকিস্তান আমার জন্মভূমি, কিন্তু ভারত আমার পূর্বপুরুষদের দেশ, আমার মাতৃভূমি। আমার কাছে ভারত একটা মন্দিরের মতো। বর্তমানে আমার ভারতীয় নাগরিকত্ব নেওয়ার কোনো পরিকল্পনা নেই। ভবিষ্যতে যদি আমার মতো কেউ তা নিতে চায়, তাহলে আমাদের মতো মানুষের জন্য তো সিএএ রয়েছে।’
সিএএ হচ্ছে ভারতের নাগরিকত্ব (সংশোধনী) আইন, যার আওতায় বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান থেকে ভারতে যাওয়া হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পার্সি এবং খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের কিছু শরণার্থীদের দেশটির নাগরিকত্ব দেওয়া হয়।
কানেরিয়া তাঁর বিভিন্ন সময়ের ভারতপ্রীতি বিষয়ক মন্তব্যের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যায় লিখেছেন, ‘যারা দাবি করছে যে আমার বক্তব্য বা কাজ নাগরিকত্ব পাওয়ার ইচ্ছা থেকে প্রভাবিত, তারা সম্পূর্ণ ভুল। আমি ধর্মের পক্ষে দাঁড়ানো অব্যাহত রাখব এবং যারা আমাদের সংস্কৃতিকে নষ্ট করছে ও সমাজকে বিভক্ত করার চেষ্টা করছে, সেসব দেশদ্রোহী ও ভণ্ড ধর্মনিরপেক্ষদের মুখোশ উন্মোচন করতে থাকব। যারা আমার নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন, তাদের জানাতে চাই—প্রভু শ্রী রামের আশীর্বাদে আমি আমার পরিবারসহ নিরাপদ ও সুখে আছি।’