বিসিবি নির্বাচন হয়েছে সোমবার
ক্রিকেট

আওয়ামী সংশ্লিষ্টতা থাকায় বিসিবিতে এসেই বিদায় নিতে হচ্ছে এনএসসির ইসফাককে

ক্রীড়া প্রতিবেদকঢাকা

বিসিবি পরিচালনা পর্ষদে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (এনএসসি) মনোনীত দুই পরিচালক হয়ে এসেছিলেন দুই ব্যবসায়ী ইসফাক আহসান ও ইয়াসির মোহাম্মদ ফয়সাল আশিক। কিন্তু রাতেই সিদ্ধান্ত বদলেছে এনএসসি। আওয়ামী লীগ সংশ্লিষ্টতার কারণে ইসফাক আহসানের মনোনয়ন প্রত‍্যাহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা।


খবরটি নিশ্চিত করে এনএসসির নির্বাহী পরিচালক কাজী নজরুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, ‘কালকে সকালে আমরা নতুন পরিচালক দেব। তাঁকে ঘিরে আওয়ামী লীগ সংশ্লিষ্টতার যে বিতর্ক তৈরি হয়েছে, সেটির জন্যই আমরা তাঁকে সরিয়ে দিচ্ছি।’

বিসিবি পরিচালক হিসেবে ইসফাককে এনএসসির পরিচালক হিসেবে মনোনয়ন দেওয়ার পরই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সমালোচনা শুরু হয়। সর্বশেষ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চাঁদপুর-২ আসনে আওয়ামী লীগের মনোনয়নপ্রত্যাশী ছিলেন তিনি।

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ ভবন

আওয়ামী লীগের মনোনয়ন না পেলেও ইগল প্রতীক নিয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিয়ে মোফাজ্জেল হোসেন চৌধুরীর (মায়া) কাছে হেরে যান ইসফাক। ইসফাক যুবলীগের সদস্য হিসেবে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন, এমন কিছু ছবিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে।

এনএসসির নির্বাহী পরিচালক বলেন, ‘আগে এতটা ডিটেইলস (খোঁজখবর) নিইনি। আসলে আমাদের ডিটেইলসটা নেওয়া উচিত ছিল।’

বিসিবির পরিচালকদের ২৩ জন মোট তিনটি ক্যাটাগরি থেকে নির্বাচিত হয়ে আসেন। তাঁদের মধ্যে ক্যাটাগরি-১–এ জেলা ও বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা থেকে ১০ জন, ঢাকা মহানগরের ক্লাবগুলো থেকে ক্যাটাগরি-২–এ ১২ এবং বিভিন্ন সংস্থা ও সাবেক ক্রিকেটারদের মধ্যে থেকে ক্যাটাগরি-৩–এ ১ জন পরিচালক নির্বাচিত হন। এ ছাড়া দুজনকে সরাসরি পরিচালক হিসেবে মনোনয়ন দেয় যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীনে থাকা এনএসসি।

