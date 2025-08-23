আইপিএলে কাজ করা অ্যানালিস্ট এবার কাজ করবেন বাংলাদেশ দলে

এশিয়া কাপের আগে জাতীয় ক্রিকেট দলের জন্য নতুন পারফরম্যান্স অ্যানালিস্ট নিয়োগ দিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। তাঁর নাম অক্ষয় হিরামান্থ। এর মধ্যেই তিনি সিলেটে বাংলাদেশ দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে এক বছরের চুক্তির খবরটি প্রথম আলোকে নিশ্চিত করেছে বিসিবির একটি সূত্র।
আইপিএলে রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে কাজ করেছেন অক্ষয়। এ ছাড়া ভারতের বিভিন্ন পর্যায়ের টুর্নামেন্টে কাজের অভিজ্ঞতাও আছে তাঁর। অক্ষয়ের আগে অর্ধযুগ বাংলাদেশ দলের পারফরম্যান্স অ্যানালিস্ট হিসেবে কাজ করেছেন আরেক ভারতীয় শ্রীনিবাসন চন্দ্রশেখর। ২০২৩ সালে তিনি চলে যান।
বাংলাদেশে বিদেশি অ্যানালিস্ট হিসেবে সর্বশেষ কাজ করেছেন পাকিস্তানের মহসিন শেখ। গত বছর ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরের আগে তাঁর সঙ্গে চুক্তি বাতিল করে বিসিবি। এর পর থেকে পারফরম্যান্স অ্যানালিস্ট হিসেবে কাজ করছিলেন বাংলাদেশের শাওন জাহান। এবার আনা হয়েছে অক্ষয়কে।
আগামী ৩০ আগস্ট নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে তিন ম্যাচ টি–টোয়েন্টি সিরিজ শুরু করবে বাংলাদেশ। সিলেটের এই সিরিজ শেষ করে বাংলাদেশ দল সংযুক্ত আরব আমিরাতে যাবে এশিয়া কাপ খেলতে। ১১ সেপ্টেম্বর হংকংয়ের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে টুর্নামেন্ট শুরু করবে বাংলাদেশ।