এবার পারল না বাংলাদেশ

স্কোরটাকে খুব বড় করতে পারেননি ব্যাটসম্যানরা। বোলাররাও পারেননি দুই শ রানের নিচে দেওয়া লক্ষ্য নিয়ে লড়াই করতে। চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে দ্বিতীয় এক দিনের ম্যাচে আজ শ্রীলঙ্কা অনূর্ধ্ব-১৭ দলের কাছে ৬ উইকেটে হেরেছে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৭ দল।
টস জিতে ব্যাট করতে নেমে ৪৬.৫ ওভারে ১৯৪ রানে অলআউট বাংলাদেশ। শুরু থেকে নিয়মিত উইকেট হারানো দলের হয়ে ৬৩ বলে সর্বোচ্চ ৫২ রান করে আউট হন ওপেনার জারিফ সিয়াম। বাকি ব্যাটসম্যানরাও তেমন সুবিধা করতে পারেননি।
দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২৫ রান আসে আকাশ রায়ের ব্যাট থেকে। এর বাইরে আর দুজন ২০–এর বেশি রান করেন—আকাশ রায় ৪০ বলে ২৫ ও জুনায়েদ হোসেইন ৩৩ বলে করেন ২০ রান। শ্রীলঙ্কার হয়ে তিন উইকেট করে নেন মিনুগা নেতসারা ও হিমারু দেশান।
রানতাড়ায় কোনো বেগ পেতে হয়নি শ্রীলঙ্কা অনূর্ধ্ব-১৭ দলকে। ২৫ বল হাতে রেখেই ম্যাচ জিতে যায় তারা। ১৩৬ বলে ৮০ রানের ইনিংসে তাতে নেতৃত্ব দেন হিরুন মাতেশা। এ ছাড়া ৬৩ বলে ৫০ রান আসে আরোশা শিতুমিনার ব্যাট থেকে।
প্রথম ম্যাচে জিতেছিল বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৭ দল। এখন সিরিজে ১-১ সমতা। ১২ ডিসেম্বর একই মাঠে হবে সিরিজ নির্ধারণী লড়াই।