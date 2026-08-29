বৃষ্টিভেজা লর্ডসে থেমে থেমে খেলা, তবু এগিয়ে ইংল্যান্ড

লর্ডসে সকালটা যেন শুরুই হতে চায়নি। আকাশ ভারী, গ্যালারির সিঁড়িতে জমে থাকা পানি বলছিল, আজ ক্রিকেটের চেয়ে বৃষ্টি বড় খেলোয়াড়। তারপরও বিকেলে একটু আলো ফোটে। খেলা শুরু হয়। আবার থামে। আবার শুরু। শেষ পর্যন্ত দিনটা থেকে যায় অসম্পূর্ণ গল্পের মতো।
পাকিস্তানের বিপক্ষে দ্বিতীয় টেস্টের চতুর্থ দিনে এমনই এক টুকরো টুকরো লড়াইয়ের শেষে ইংল্যান্ড তাদের দ্বিতীয় ইনিংসে ৭ উইকেটে তোলে ১৭৭ রান। লিড দাঁড়িয়েছে ৩৫৭। এই উইকেটে, এই আবহাওয়ায়, এই ম্যাচে সেটাই প্রায় পাহাড়সম লক্ষ্য।
দিনজুড়ে খেলা হয়েছে মাত্র ২৪.৫ ওভার। সকালের সেশনে এক বলও খেলা হয়নি বৃষ্টির কারণে। দ্বিতীয় সেশনেও বাগড়া দিয়েছে বৃষ্টি। আগেই নেওয়া চা–বিরতি পর্যন্ত খেলা হলো মাত্র ২২.৩ ওভার। সেই বিরতি থেকে ফেরার পর আর মাত্র ১৪ বল!
আগের দিনের ৩ উইকেটে ৮১ রান নিয়ে আবার ব্যাটিংয়ে নেমেছিল ইংল্যান্ড। শুরুতে তাল খুঁজে পেতে সময় লেগেছে। আকাশ ছিল মেঘে ঢাকা, আলো ছিল ফ্লাডলাইটের ওপর নির্ভরশীল। উইকেটে ছিল অনিশ্চয়তা।
এই পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের পেসাররা যেন নতুন করে জেগে ওঠেন। বিশেষ করে মোহাম্মদ আব্বাস। তাঁর বল কখনো সুইং করছে, কখনো হঠাৎ নিচু হয়ে যাচ্ছে। এমন এক বলেই এলবিডব্লু হন এমিলিও গে, করেন ৩১ রান। ওপেনার হিসেবে জায়গা পাকা করার আরেকটি সুযোগ হাতছাড়া হলো তাঁর।
এরপর হ্যারি ব্রুক আর ড্যান লরেন্স মিলে লড়াইটা টেনে নেন। পঞ্চম উইকেটে ৪৫ রানের জুটি। এই উইকেটে সেটাও কম অর্জন নয়। ব্রুক মানিয়ে নিতে শুরু করেছিলেন পরিস্থিতির সঙ্গে। তবু ৩৪ রান করে ফিরতে হয় তাঁকে। উইকেটকিপার মোহাম্মদ রিজওয়ানের দারুণ ক্যাচে তাঁর ইনিংস শেষ।
জেমি স্মিথও বেশিক্ষণ টিকতে পারেননি। ৭ রান করে তিনিও আব্বাসের শিকার। দ্বিতীয় সেশনে ইংল্যান্ড হারায় ৩ উইকেট। রান যোগ হয় ৮১।
চা-বিরতির পরও নাটক থামেনি। গাস অ্যাটকিনসন ৭ রান করে এলবিডব্লু হন মোহাম্মদ আলীর বলে। তারপর আবার বৃষ্টি, আবার অপেক্ষা। শেষ পর্যন্ত আর মাঠে ফেরা হয়নি দুই দলের। স্থানীয় সময় সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় দিনের খেলা পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয় আলো কমে যাওয়ার কারণে।
সবকিছুর মাঝেও আলাদা করে চোখে পড়েছেন ড্যান লরেন্স। কঠিন এই ব্যাটিং পরিস্থিতিতে ৬৬ বলে ৫০ রান নিয়ে এখনো ক্রিজে। টানা দুই টেস্টে দ্বিতীয় ফিফটি। নতুন গড়নের ইংল্যান্ড দলে নিজের জায়গা পোক্ত করার লড়াইয়ে তিনি যেন এক ধাপ এগিয়ে গেলেন।
প্রথম ইনিংসে ইংল্যান্ড করেছিল ২৯০। জবাবে পাকিস্তান অলআউট ১১০। সেই ব্যবধানই এখন ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি ইংল্যান্ডের হাতে এনে দিয়েছে।
হেডিংলিতে প্রথম টেস্ট ইনিংস ব্যবধানে জেতা ইংল্যান্ড এই ম্যাচ জিতলেই সিরিজ নিশ্চিত। আবহাওয়ার পূর্বাভাস বলছে, পঞ্চম দিনে আকাশ পরিষ্কার থাকতে পারে। সেটাই যদি হয়, লর্ডসের এই অসমাপ্ত গল্পের শেষটা খুব বেশি দূরে নয়।