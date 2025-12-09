আর এ রকম প্রতিজ্ঞা করলে বাবাকে অস্বীকার করবেন হেইডেনের মেয়ে

ম্যাথু হেইডেন তাহলে বেঁচে গেলেন!
জো রুটের সেঞ্চুরি ইংল্যান্ডকে জেতাতে পারেনি ঠিকই, তবে হেইডেনকে বাঁচিয়ে দিয়েছে অদ্ভুত এক প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা থেকে। যে প্রতিশ্রুতি রাখতে গেলে তাঁকে মানসম্মান বিসর্জন দিতে হতো!
রুট যদি এবারের অ্যাশেজে কোনো সেঞ্চুরি না পান, তাহলে মেলবোর্ন ক্রিকেট মাঠে (এমসিজি) নগ্ন হয়ে হাঁটবেন—প্রকাশ্যে এমন ঘোষণা দিয়ে রেখেছিলেন অস্ট্রেলিয়ার কিংবদন্তি ওপেনার হেইডেন।
পার্থে না পারলেও রুট সেঞ্চুরি পেয়ে গেছেন ব্রিসবেনে অ্যাশেজের দ্বিতীয় টেস্টেই। ফলে হেইডেনকে আর তাঁর সেই অদ্ভুত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে হয়নি। এ নিয়ে মজা করেছেন হেইডেন–কন্যা গ্রেস হেইডেনও। বলেছেন, ভবিষ্যতে তাঁর বাবা যদি এমন উদ্ভট কোনো প্রতিজ্ঞা করেন, তবে তিনি বাবাকে ‘অস্বীকার’ করবেন!
জো রুটকে তাই আলাদা করে ধন্যবাদ দিয়েছেন গ্রেস। তাঁর কথা, রুট সেঞ্চুরি না করলে তাঁর বাবাকে নগ্ন হয়ে এমসিজি ঘুরে বেড়াতে হতো। পুরো হেইডেন পরিবারের জন্য সেটা হতো এক বিব্রতকর ব্যাপার।
পার্থের দুই ইনিংসে ০ ও ৮ রানে আউট হয়ে যাওয়া রুট ব্রিসবেনে প্রথম ইনিংসে অপরাজিত ছিলেন ১৩৮ রানে, পরের ইনিংসে করেছেন ১৫। দুই টেস্টেই ইংল্যান্ড হেরেছে ৮ উইকেটে।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক ভিডিওতে গ্রেস হেইডেন বলেছেন, ‘রুট সেঞ্চুরি করায় আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ। জীবনে প্রথমবার কোনো ইংলিশ ক্রিকেটার যাতে অ্যাশেজে ভালো করে, সেই প্রার্থনা করেছি।’
গ্রেস মজা করে বলেন, ‘রুট, সত্যি বলছি, হৃদয়ের গভীর থেকে তোমাকে ধন্যবাদ। বাবা আবার যদি বলেন তিনি কোথাও নগ্ন হয়ে দৌড়াবেন বা হাঁটবেন, তবে আমি তাঁকে অস্বীকার করব।’
এর আগে ইনস্টাগ্রামে গ্রেস একটি পোস্ট দিয়েছিলেন। সেখানে তিনি রুটকে ধন্যবাদ জানিয়ে লিখেছিলেন, তাঁর সেঞ্চুরি ‘আমাদের সবার চোখকে লজ্জাজনক এক দৃশ্য দেখার হাত থেকে বাঁচিয়েছে’।