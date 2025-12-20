বিপিএলে থাকছে স্বল্প পরিসরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

ঢাকায় এবার বিপিএলের জমকালো উদ্বোধনী অনুষ্ঠান করার পরিকল্পনা ছিল বিসিবির। তবে নিরাপত্তাজনিত উদ্বেগের কারণে ২৪ ডিসেম্বরের ওই আয়োজনের সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসে বিসিবি। ঢাকায় না হলেও সিলেটে ছোট পরিসরে হবে বিপিএলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান।
২৬ ডিসেম্বর টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী সিলেটে টুর্নামেন্টের প্রথম দিনে এই আয়োজন হবে। ম্যাচ শুরুর আগে কিংবা দুই ম্যাচের মাঝের সময়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে। সেখানে কয়েকটি জনপ্রিয় ব্যান্ড পারফর্ম করতে পারে বলে জানা গেছে।
এ কারণে উদ্বোধনী দিনের ম্যাচ সূচিতেও কিছুটা পরিবর্তন আনা হয়েছে। আগের সূচি অনুযায়ী দুপুর ২টায় সিলেট টাইটানস ও রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের ম্যাচ শুরু হওয়ার কথা ছিল। এখন তা পিছিয়ে বেলা তিনটায় নেওয়া হয়েছেন। এ ছাড়া দুই ইনিংসের মাঝখানে ২০ মিনিটের বিরতি রাখা হয়েছে । দিনের দ্বিতীয় ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে সন্ধ্যা ৭টা ৪৫ মিনিটে, ওই ম্যাচে নোয়াখালী এক্সপ্রেস মুখোমুখি হবে চট্টগ্রাম রয়্যালসের।
সিলেট, চট্টগ্রাম ও ঢাকা এই তিন ভেন্যুতে হবে ৬ দলের বিপিএল। ২৬ ডিসেম্বর থেকে ২ জানুয়ারি পর্যন্ত সিলেট, ৫ জানুয়ারি থেকে ১২ জানুয়ারি চট্টগ্রাম পর্ব। ঢাকা পর্ব শুরু হবে ১৫ জানুয়ারি। এলিমিনেটর, কোয়ালিফায়ার ও ফাইনালও হবে ঢাকায়। ২৩ জানুয়ারি ফাইনাল।
আজ সিলেট পর্বের টিকিটের দাম প্রকাশ করেছে বিসিবি। গ্যালারিভেদে ২০০ টাকা থেকে ২ হাজার টাকা পর্যন্ত টিকিটের দাম।