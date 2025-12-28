মাথায় বলের আঘাতে হাসপাতালে যেতে হয়েছিল শরীফুলকে

চট্টগ্রাম রয়্যালসের অনুশীলনে মাথায় আঘাত পেয়েছিলেন পেসার শরীফুল ইসলাম। এক ক্রিকেটারের সঙ্গে ধাক্কা লেগে তিনি আঘাত পেয়েছেন বলে জানা গেছে। তাঁকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য হাসপাতালে নেওয়া হয়েছিল।
চট্টগ্রামের মেন্টরের দায়িত্বে থাকা হাবিবুল বাশার প্রথম আলোকে বলেছেন, ‘আঘাত খুব একটা গুরুতর নয়। যেহেতু মাথায় লেগেছে, এ জন্য হাসপাতালে নেওয়া হয়েছিল। এখন আবার হোটেলে ফিরে এসেছে।’
টুর্নামেন্টে নিজেদের প্রথম ম্যাচে জিতেছিল চট্টগ্রাম। নোয়াখালীকে ৬৫ রানে হারানোর ম্যাচে ৩ ওভারে ১৪ রানে ২ উইকেট নেন শরীফুল। চট্টগ্রামের পরের ম্যাচ আগামীকাল।