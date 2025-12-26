রিশাদ নিলেন ৩ উইকেট, জিতেছে তাঁর দল হোবার্টও

পার্থ স্করচার্চের ইনিংসের ১৬তম ওভার তখন। বোলার রিশাদ হোসেন। দ্বিতীয় বলটা ফেলেছিলেন অফ স্টাম্পের লাইনে, ব্যাটসম্যান লরি ইভান্স কিছুটা পিছিয়ে জায়গা বানিয়ে বল পাঠালেন ওয়াইডিশ লং অনের দিকে। বিশাল ছক্কা। ৮২ মিটার দূরত্ব।
১৭ বলে ২৭ রান করে ফেলা ইভান্স ভাবলেন পরের বলেও কেন ছক্কা নয়! এবার উইকেট ছেড়ে বেরিয়ে এলেন তিনি। রিশাদ বলটা করলেন অফ স্টাম্পের বাইরে। হালকা টার্ন করল, সঙ্গে একটু বাউন্স। এই একটু বাউন্সেই তাল হারালেন ইভান্স। স্টাম্পড!
বিগ ব্যাশে আজ বাংলাদেশের রিশাদ বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে শুধু ইভান্সকেই নন, আউট করেছেন অ্যারন হার্ডি আর কুপার কনোলিকেও। তাঁর বোলিং নৈপুণ্যে হোবার্ট হারিকেনস আগে ব্যাট করা পার্থকে ৮ উইকেটে ১৫০ রানে আটকে রাখতে পেরেছে। রান তাড়ায় যা ৩ বল আর ৪ উইকেট হাতে রেখেই টপকে গেছে হোবার্ট। এটি চার ম্যাচে রিশাদদের তৃতীয় জয়।
পার্থ স্টেডিয়ামে আজ টসে হেরে ফিল্ডিংয়ে নামা হোবার্টের হয়ে রিশাদ প্রথম বোলিং করেন পঞ্চম ওভারে। এই ওভারে ফিন অ্যালেনের ব্যাটে এক ছক্কাসহ ৯ রান হজম করেন তিনি। ইনিংসের সপ্তম ওভারে দ্বিতীয় বলেই রিশাদ তুলে নেন কনোলির উইকেট, বাউন্ডারিতে ক্যাচ নেন ক্রিস জর্ডান। একই ওভারের ষষ্ঠ বলে রিশাদ পেতে পারতেন অ্যালেনের উইকেটও। তবে ফাইন লেগে মেরেডিথ ক্যাচ নিতে তো পারেনইনি, উল্টো চার হয়েছে।
নিজের তৃতীয় ও ইনিংসের নবম ওভারে রিশাদ ফেরান হার্ডিকে। সুইপ করতে গিয়ে বলের বাড়তি বাউন্সে এজড হয়ে ফাইন লেগে ক্যাচ দেন ইংলিশ ব্যাটসম্যান।
এরপর ১৬তম ওভারে ফিরে রিশাদ তৃতীয় শিকার হিসেবে ফেরান ইভান্সকে।
সব মিলিয়ে ৪ ওভারে ৩৩ রানে ৩ উইকেট। এবারের বিগ ব্যাশে রিশাদের সেরা বোলিং। এর আগে মেলবোর্ন স্টারসের বিপক্ষে ৩৩ রানে ২ উইকেট ছিল সেরা। সব মিলিয়ে প্রথমবার অস্ট্রেলিয়ার টি–টোয়েন্টি টুর্নামেন্টিতে গিয়ে ৪ ম্যাচে ৬ উইকেট নিয়েছেন রিশাদ।