শতরানের জুটি গড়েছেন সৌম্য ও সাইফ
ক্রিকেট

১০ বছর পর ওয়ানডেতে মিরপুরে ১০০ রানের উদ্বোধনী জুটি

খেলা ডেস্ক

আজ যেন খেলা হচ্ছে ভিন্ন এক উইকেট! মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে সিরিজের প্রথম দুই ওয়ানডেতে উইকেটে টিকে থাকাই ব্যাটসম্যানদের জন্য কঠিন হয়ে যাচ্ছিল। সেই একই মাঠে তৃতীয় ম্যাচে দারুণ ব্যাটিং করছেন বাংলাদেশ দলের দুই ওপেনার সৌম্য সরকার ও সাইফ হাসান।

এরই মধ্যে শতরানের উদ্বোধনী জুটি গড়েছেন সৌম্য ও সাইফ। সব দল মিলিয়ে ২০১৫ সালে ১১ নভেম্বরের পর মিরপুরে ওয়ানডেতে এটাই সর্বোচ্চ উদ্বোধনী জুটি। ২০১৫ সালে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে তৃতীয় ওয়ানডেতে ১৪৭ রানের উদ্বোধনী জুটি গড়েছিলেন বাংলাদেশের তামিম ইকবাল ও ইমরুল কায়েস।

আজ বাংলাদেশের দুই ওপেনার সৌম্য ও সাইফ দুজনেই পেয়েছেন ফিফটি। ওয়ানডে ক্যারিয়ারের নিজের প্রথম ফিফটি সাইফ তুলেছেন মাত্র ৪৪ বলে। এর আগে ফিফটি করা সৌম্যর স্ট্রাইকরেটও ছিল ১০০ এর বেশি। সৌম্য ফিফটি করেছেন ৪৮ বলে।

ফিফটির পর সাইফ

ওয়ানডেতে এটি সৌম্যর ১৪তম ফিফটি, ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে এটি সৌম্যর ষষ্ঠ ফিফটি। সৌম্য সর্বশেষ ফিফটি পেয়েছিলেনও এই ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে। ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ৭৩ রানের ইনিংস খেলেছিলেন সৌম্য।

২০২৩ সালের মার্চের পর এই প্রথম ওয়ানডে ওপেনিং জুটি থেকে শতরান পেল বাংলাদেশ দল। সিলেটে সেই ম্যাচে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে ১০২ রানের অবিচ্ছিন্ন জুটি গড়েছিলেন তামিম ইকবাল ও লিটন দাস।

