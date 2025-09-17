উড়ছেন বরুণ চক্রবর্তী
ক্রিকেট

তামিল সিনেমায় অভিনয় করা সেই বরুণ এখন টি–টোয়েন্টি বোলারদের ‘রাজা’

খেলা ডেস্ক

টি-টোয়েন্টি বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়ের নতুন ‘রাজা’ ভারতের স্পিনার বরুণ চক্রবর্তী। যশপ্রীত বুমরা ও রবি বিষ্ণোইয়ের পর ভারতের তৃতীয় বোলার হিসেবে আইসিসি টি-টোয়েন্টি বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে উঠেছেন বরুণ।

ভারতের জার্সিতে বরুণের অভিষেক ২০২১ সালে। সে বছর দুবাইয়েই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলেন তিনটি ম্যাচ। ছিলেন উইকেটশূন্য। এরপর সেই যে দল থেকে বাদ পড়েন, ফেরেন গত বছর অক্টোবরে বাংলাদেশের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে। বরুণ এক বছর ধরে ভারতের টি-টোয়েন্টি দলের অন্যতম সেরা বোলার।

বরুণের গল্পটাও কমবেশি সবারই জানা। এমনিতে বরুণ একজন স্থপতি, ২০১৪ সালে অভিনয় করেন ‘জিভা’ নামের একটি তামিল চলচ্চিত্রেও। এখন সেই বরুণই দুর্দান্ত পারফরম্যান্সে নিউজিল্যান্ডের পেসার জ্যাকব ডাফিকে টপকে টি-টোয়েন্টি বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে উঠে এলেন।

চলমান এশিয়া কাপেও দারুণ ছন্দে আছেন এই স্পিনার। সংযুক্ত আরব আমিরাত ও পাকিস্তানের বিপক্ষে দুটি ম্যাচে নিয়েছেন ২ উইকেট। টুর্নামেন্টে ভারতের প্রথম ম্যাচে আরব আমিরাতের বিপক্ষে ৪ রানে ১ উইকেট নেন।

চার দিন পর পাকিস্তানের বিপক্ষে এক দুর্দান্ত জয়ে চার ওভারে ২৪ রান দিয়ে নেন ১ উইকেট। এই পারফরম্যান্সের সুবাদে তিন ধাপ এগিয়ে প্রথমবারের মতো বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষ স্থান দখল করেন এই রহস্য–স্পিনার, ডাফি দ্বিতীয়। বাংলাদেশ পেসার মোস্তাফিজুর রহমান চার ধাপ নেমে ১৫ নম্বরে। পাঁচ ধাপ নেমে ৩০ নম্বরে তাসকিন আহমেদ।

পাকিস্তানের বিপক্ষে ৩১ রানের ইনিংস খেলার পর র‍্যাঙ্কিংয়ে এক নম্বরে থাকা টি-টোয়েন্টি ব্যাটসম্যান অভিষেক শর্মার রেটিং পয়েন্ট এখন ৮৮৪, যা তাঁর ক্যারিয়ার–সর্বোচ্চ; যদিও শীর্ষস্থান নিয়ে তাঁকে আরেকটু সতর্ক থাকতে হবে।

ভারতকে ঝোড়ো ইনিংস উপহার দিচ্ছেন অভিষেক শর্মা।

কারণ ইংল্যান্ডের দুই ওপেনার ফিল সল্ট (দ্বিতীয়) এবং জস বাটলার (তৃতীয়) প্রত্যেকে এক ধাপ করে এগিয়ে অভিষেকের কাছাকাছি চলে এসেছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার ডেভাল্ড ব্রেভিস (দুই ধাপ এগিয়ে ১১তম) এবং এইডেন মার্করাম (১০ ধাপ এগিয়ে ৩০তম) নিজেদের অবস্থান কিছুটা পোক্ত করেছেন। কাল আফগানিস্তানের বিপক্ষে ফিফটি করা বাংলাদেশ ওপেনার তানজিদ চার ধাপ এগিয়ে ৩৫তম স্থানে।

টি-টোয়েন্টি অলরাউন্ডারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে ভারতের তারকা খেলোয়াড় হার্দিক পান্ডিয়া শীর্ষস্থানে। এ ছাড়া পাকিস্তানের ওপেনার সাইম আইয়ুব চার ধাপ এগিয়ে রোস্টন চেজের সঙ্গে যৌথভাবে পঞ্চম স্থানে।

