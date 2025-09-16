আফগানিস্তানের বিপক্ষে টিকে থাকার ম্যাচে কেমন হবে বাংলাদেশের একাদশ

বাংলাদেশের জন্য ম্যাচটি এশিয়া কাপে টিকে থাকার। আজ আবুধাবিতে আফগানিস্তানকে হারালেও বাংলাদেশ যে সুপার ফোরে উঠবে, তা নিশ্চিত করে বলা যাবে না। নিজেদের প্রথম ম্যাচে হংকংকে বড় ব্যবধানে হারাতে পারেনি বাংলাদেশ।
এরপর পরের ম্যাচে হেরেছে শ্রীলঙ্কার কাছে। আফগানিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচটি তাই হয়ে দাঁড়িয়েছে বিভিন্ন হিসাব–নিকাশের। আবুধাবিতে এ ম্যাচে কী পরিবর্তন আসতে পারে বাংলাদেশ দলের একাদশে?
ওপেনিংয়ে হংকংয়ের বিপক্ষে ২৪ রানের জুটি গড়া পারভেজ হোসেন ও তানজিদ হাসান শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে জুটি গড়তে পারেননি। সব মিলিয়ে সর্বশেষ ১১ ইনিংসেই উদ্বোধনী জুটিতে পঞ্চাশ পেরোতে পারেনি বাংলাদেশ। এরপরও আজ আফগানিস্তানের বিপক্ষে এই দুজনেরই ওপেন করার কথা। তিনে নামবেন অধিনায়ক লিটন দাস।
চার নম্বর জায়গা নিয়ে ভাবতে পারে টিম ম্যানেজমেন্ট। একেবারেই ছন্দে নেই তাওহিদ হৃদয়। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সর্বশেষ ১৪ ইনিংসে ফিফটি পাননি এই ব্যাটসম্যান। নিজের সেরাটাতে যে নেই, সেটা তিনি হংকং ম্যাচ শেষেও স্বীকার করেছেন। চারে হৃদয়ের জায়গায় দলে দেখা যেতে পারে সাইফ হাসানকে।
এশিয়া কাপের আগে নেদারল্যান্ডস সিরিজে প্রথম ম্যাচে হৃদয়ের জায়গায় নেমে ৩৬ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেন সাইফ। তবে হৃদয়ের সামর্থ্য বিবেচনায় গুরুত্বপূর্ণ এ ম্যাচে তাঁর ওপরই ভরসা রাখতে পারে টিম ম্যানেজমেন্ট। গত ম্যাচে ৮৬ রানের অবিচ্ছিন্ন জুটি গড়া শামীম হোসেন ও জাকের আলীর জায়গা অনেকটাই নিশ্চিত। স্পিন বোলিং অলরাউন্ডার হিসেবে আছেন মেহেদী হাসান।
ছন্দে নেই রিশাদ হোসেন। সর্বশেষ ৬ ইনিংসের মধ্যে চারটাতেই উইকেটশূন্য। এ জায়গায় সর্বশেষ দুই ম্যাচে ৫ উইকেট নেওয়া বাঁহাতি স্পিনার নাসুম আহমেদকে বিবেচনায় নিতে পারে টিম ম্যানেজমেন্ট।
রিশাদের মতো নাসুমও ব্যাটটা ভালোই চালাতে পারেন। শ্রীলঙ্কা ম্যাচে বাদ পড়া পেসার তাসকিন আহমেদে দলে ফিরতে পারেন। তিনি ফিরলে বাঁহাতি পেসার শরীফুলের জায়গাতেই ফেরার সম্ভাবনা বেশি। মোস্তাফিজুর রহমানের সঙ্গে আরেক পেসার হিসেবে দেখা যেতে পারে তানজিম হাসানকে।
বাংলাদেশ সময় আজ রাত ৮.৩০ মিনিটে আফগানিস্তানের বিপক্ষে মাঠে নামবে বাংলাদেশ।
বাংলাদেশের সম্ভাব্য একাদশলিটন কুমার দাস (অধিনায়ক), তানজিদ হাসান, পারভেজ হোসেন, তাওহিদ হৃদয়/সাইফ হাসান, জাকের আলী, শামীম হোসেন, মেহেদী হাসান, রিশাদ হোসেন/নাসুম আহমেদ, মোস্তাফিজুর রহমান, তানজিম হাসান ও তাসকিন আহমেদ।