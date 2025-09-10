প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে দক্ষিণ আফ্রিকার ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে দল পেলেন তাইজুল

বাংলাদেশের প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে দক্ষিণ আফ্রিকার টি-টোয়েন্টি লিগ এসএটোয়েন্টিতে দল পেলেন স্পিনার তাইজুল ইসলাম। তাঁকে ৫ লাখ দক্ষিণ আফ্রিকান র্যান্ডে (বাংলাদেশি টাকায় প্রায় ৩৫ লাখ টাকা) দলে নিয়েছে ডারবানস সুপার জায়ান্টস।
এসএটোয়েন্টির চতুর্থ আসর সামনে রেখে গতকাল জোহানেসবার্গে অনুষ্ঠিত হয়েছে নিলাম। সেখানে নাম লিখিয়েছিলেন বাংলাদেশের ১৪ ক্রিকেটার।
সাকিব আল হাসান, মোস্তাফিজুর রহমান, লিটন দাস ও তাইজুল ছাড়া বাকি ১০ জন বাংলাদেশি ক্রিকেটার হলেন তানজিম হাসান, তানজিদ হাসান, মেহেদী হাসান, মেহেদী হাসান মিরাজ, শামীম হোসেন, তাওহিদ হৃদয়, হাসান মাহমুদ, জাকের আলী, শরীফুল ইসলাম ও নাহিদ রানা। তবে দল পেয়েছেন শুধু তাইজুল। মোস্তাফিজুর রহমানকে নিলামে তোলা হলেও তিনি অবিক্রীত থেকে যান।
ডারবানস সুপার জায়ান্টসে তাইজুল সঙ্গী হিসেবে বড় বড় টি-টোয়েন্টি তারকাদেরই পাচ্ছেন। এই দলে আছেন হাইনরিখ ক্লাসেন, সুনীল নারাইন, জস বাটলার, এইডেন মার্করামের মতো তারকারা।
তাইজুল বাংলাদেশের টেস্ট দলে অবিচ্ছেদ্য অংশ। টি-টোয়েন্টিতে খুব বেশি সুযোগ তিনি পাননি। বাংলাদেশের হয়ে টি-টোয়েন্টি খেলেছেন মাত্র দুটি। স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে ১০৫ ম্যাচ খেলা এই বাঁহাতি স্পিনারের উইকেট ৮৮টি।
নিলামে সবচেয়ে বেশি দামে বিক্রি হয়েছেন টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের নতুন তারকা ডেভাল্ড ব্রেভিস। ১৬.৫ মিলিয়ন দক্ষিণ আফ্রিকান র্যান্ডে বিক্রি হয়েছেন এই ক্রিকেটার। তাঁকে দলে নিয়েছে প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালস। নিলামে নাম লিখিয়েছিলেন ৪৩ বছর বয়সী ইংলিশ কিংবদন্তি জেমস অ্যান্ডারসনও। তিনি অবিক্রীত থেকে গেছেন। এ ছাড়া কুশল পেরেরা, মঈন আলী, জেসন রয়রাও দল পাননি।
আগামী মৌসুমের এসএ টোয়েন্টি শুরু হবে ডিসেম্বরে। একই সময়ে বিপিএলও হয়ে থাকে। তাই সুযোগ পেলেও সেখানে তাইজুলকে দেখা যাবে কি না, সেটা একটা প্রশ্ন।