নাসিরের ফিফটিতে ফাইনালে রংপুর

রংপুরকে দুর্দান্ত একটা শুরুই এনে দিয়েছিলেন নাসির হোসেইন আর জাহিদ জাভেদ। অথচ শেষটা দেখে কে বলবে, রংপুরের জয়টা সহজ মনে হচ্ছিল প্রায় পুরো ইনিংসজুড়েই। কিন্তু শেষ ১৮ বলে ১৬ রানের সমীকরণ থেকে তারা এমন একটা জায়গায় পৌঁছে গিয়েছিল, শেষ বলে রান না হলে ম্যাচ হয়ে যেত টাই!
তা যদিও শেষ পর্যন্ত হয়নি। আশরাফুল হাসানের বলে চার মেরেই রংপুরকে এনসিএল টি–টোয়েন্টির ফাইনালে তুলে দিয়েছেন নাঈম ইসলাম। সিলেটে দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারে চট্টগ্রামকে ৪ উইকেটে হারিয়েছে তারা।
চট্টগ্রামের দেওয়া ১৬৮ রানের বড় লক্ষ্য তাড়া করতে রংপুর ওপেনিংয়ে পাঠায় নাসির হোসেইনকে। জাহিদ জাভেদকে সঙ্গে নিয়ে তিনি ৭৬ রানের জুটিতে জয়ের ভিতটা গড়ে দেন। ২৮ বলে ৩৫ রান করে জাহিদ আউট হলেও হাফ সেঞ্চুরি পান ৪১ বলে ৫৪ রান করা নাসির। দুই ওপেনারের বিদায়ের পর খেই হারিয়েছিল রংপুরের ইনিংস। শেষ পর্যন্ত অবশ্য তাদের জয়ের পথে রাখে অধিনায়ক আকবর আলীর ২১ বলে ৪০ রানের ইনিংস।
এর আগে টস হেরে ব্যাটিংয়ে নেমে শুরুটা তেমন ভালো হয়নি চট্টগ্রামের। দুই ওপেনারের মধ্যে মাহমুদুল হাসান ২৭ বলে ২৮ ও মুমিনুল হক ৯ বলে করেন ১১ রান। চার নম্বরে খেলতে নেমে ৯ বলে ৭ রান করে আউট হয়ে যান শাহাদাত হোসেন। এরপর সাদিকুর রহমানে সঙ্গে ৫৭ বলে ৮৮ রানের জুটি গড়েন ইয়াসির আলী। এর মধ্যে ইয়াসিরই ছিলেন বেশি মারমুখী। ২৭ বল খেলে ৫ চার ও ২ ছক্কায় ৫৩ রান করেন তিনি। তা–ও দলকে ফাইনালে নিতে পারেননি ইয়াসির।