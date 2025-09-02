ইংল্যান্ডের ‘হরর শো’, দক্ষিণ আফ্রিকা জিতল ১৭৫ বল হাতে রেখে

দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে প্রথম ওয়ানডেতে মাত্র ২৯ রানের মধ্যে শেষ ৭ উইকেট হারিয়েছে ইংল্যান্ড। দলটির শেষ ছয় ব্যাটসম্যানের কেউ দুই অঙ্ক ছুঁতে পারেননি।
হেডিংলি ইংল্যান্ডের বিখ্যাত ক্রিকেট ভেন্যুগুলোর একটি। ১৩৫ বছরের পুরোনো এই মাঠ অনেক নাটকীয় ঘটনার সাক্ষী। তবে সেখানে আজ ইংল্যান্ড দল যা করল, সেটিকে ‘হরর শো’ বা সিনেমার কোনো ভৌতিক দৃশ্যে সঙ্গে তুলনা করা যায়।
দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে টস হেরে আগে ব্যাটিংয়ে নামা ইংল্যান্ডের শুরুটা মন্দ হয়নি। ওপেনার জেমি স্মিথের ফিফটিতে ১৭ ওভারেই দলীয় সংগ্রহ ১০০ পেরিয়ে যায়।
তবে একটু পর স্মিথ আউট হতেই স্বাগতিকদের ইনিংসে মড়ক লাগে। মাত্র ২৯ রানের মধ্যে শেষ ৭ উইকেট হারিয়ে ১৩১ রানে অলআউট হয়, যা ওয়ানডেতে প্রোটিয়াদের বিপক্ষে আগে ব্যাট করে ইংলিশদের সর্বনিম্ন আর ৫০ বছরের মধ্যে হেডিংলিতে ইংল্যান্ডের সর্বনিম্ন দলীয় সংগ্রহ। দলটির শেষ ছয় ব্যাটসম্যানের কেউ দুই অঙ্ক ছুঁতে পারেননি।
সহজ লক্ষ্যটা হেসেখেলে তাড়া করেছে দক্ষিণ আফ্রিকা, জিতেছে ৭ উইকেট এবং ১৭৫ বল হাতে রেখে। বলের হিসাবে এটি ইংলিশদের বিপক্ষে প্রোটিয়াদের দ্বিতীয় বড় ব্যবধানে জয়। সবচেয়ে বড় জয়টা বার্বাডোজের ব্রিজটাউনে ২০০৭ বিশ্বকাপে, ১৮৪ বল হাতে রেখে।
জো রুট, হ্যারি ব্রুক, জস বাটলারদের নিয়ে গড়া ইংল্যান্ডের শক্তিশালী ব্যাটিং লাইন আপে ধস নামান আইসিসি ওয়ানডে র্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষ বোলার কেশব মহারাজ। বাঁহাতি এই স্পিনার কদিন আগে অস্ট্রেলিয়া সফরের প্রথম ওয়ানডেতে ২৬ বলের মধ্যে ৫ উইকেট নিয়েছিলেন। আজ ৩৩ বল করে ২২ রানে নিয়েছেন ৪ উইকেট, যা ওয়ানডেতে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকার কোনো স্পিনারের সেরা বোলিং। এত দিন রেকর্ডটা ছিল ইমরান তাহিরের। চেন্নাইয়ে ২০১১ বিশ্বকাপের ম্যাচে ইংলিশদের বিপক্ষে ৩৮ রানে ৪ উইকেট নিয়েছিলেন তাহির।
রান তাড়া করতে নেমে দক্ষিণ আফ্রিকাকে উড়ন্ত শুরু এনে দেন এইডেন মার্করাম। আরেক ওপেনার রায়ান রিকেলটন রয়েসয়ে খেললেও মার্করাম খুনে মেজাজে ব্যাট চালিয়েছেন। তিনি ফিফটি ছুঁয়েছেন মাত্র ২৩ বলে, যা এখন ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ানডেতে কোনো দক্ষিণ আফ্রিকান ব্যাটসম্যান দ্রুততম হাফ সেঞ্চুরি। মার্করাম শেষ পর্যন্ত ৮৬ রানে আউট হলে ভাঙে উদ্বোধনী জুটি। দক্ষিণ আফ্রিকা তখন জয় থেকে মাত্র ১১ রান দূরে।
বোলিংয়ে সবচেয়ে বড় ঝড়টা গেছে অভিষিক্ত সনি বেকারের ওপর দিয়ে। তরুণ এই পেসার ৭ ওভারে দিয়েছেন ৭৬ রান, যা ওয়ানডে অভিষেকে কোনো ইংলিশ বোলারের সবচেয়ে খরুচে বোলিং। শুধু কি তাই? বেকারের ১০.৮৫ ইকোনমি রেটই এখন ওয়ানডে ইতিহাসে কমপক্ষে ৭ ওভার করা কোনো অভিষিক্ত বোলারের সর্বোচ্চ।
মার্করাম ফেরার পর অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা ও ট্রিস্টান স্টাবস দ্রুত আউট হয়েছেন। ইংল্যান্ডের হয়ে তিনটি উইকেটই নিয়েছেন অভিজ্ঞ লেগ স্পিনার আদিল রশিদ। ডেভাল্ড ব্রেভিসকে নিয়ে বাকি কাজ অনায়াসে সেরেছেন রিকেলটন।
লর্ডসে সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডে বৃহস্পতিবার। মাত্র আড়াই মাস আগে লর্ডসেই বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে শিরোপা জিতেছে দক্ষিণ আফ্রিকা।
ইংল্যান্ড: ২৪.৩ ওভারে ১৩১ অলআউট (স্মিথ ৫৪, বাটলার ১৫, রুট ১৪, ব্রুক ১২; মহারাজ ৪/২২, মুল্ডার ৩/৩৩, এনগিডি ১/২০, বার্গার ১/২৮)।
দক্ষিণ আফ্রিকা: ২০.৫ ওভারে ১৩৭/৩ (মার্করাম ৮৬, রিকেলটন ৩১*, ব্রেভিস ৬*, বাভুমা ৬, স্টাবস ০; রশিদ ৩/২৬, আর্চার ০/৮, কার্স ০/২৪, বেকার ০/৭৬)।
ফল: দক্ষিণ আফ্রিকা ৭ উইকেটে জয়ী।
ম্যান অব দ্য ম্যাচ: কেশব মহারাজ।
সিরিজ: ৩ ম্যাচের সিরিজে দক্ষিণ আফ্রিকা ১–০ ব্যবধানে এগিয়ে।