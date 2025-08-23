রিংকু সিংয়ের বিয়েতে নাচার প্রতিশ্রুতি কি রাখবেন শাহরুখ খান

ভারতের জাতীয় দলের ক্রিকেটার রিংকু সিং ও প্রিয়া সরোজের বিয়ের আংটি বদল গত ৮ জুন পারিবারিকভাবে হয়েছে। ক্রিকেট ও রাজনৈতিক মহলের একাধিক তারকা এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।
এ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন রিংকুর আইপিএল দল কলকাতা নাইট রাইডার্সের মালিক ও বলিউড সুপারস্টার শাহরুখ খান। শুটিংয়ের ব্যস্ততার কারণে শাহরুখ যেতে পারেননি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নাইটদের সিইও ভেঙ্কি মাইশোর।
ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ‘নিউজ ২৪’কে রিংকু নিজেই এ কথা বলেছেন, ‘বাগ্দানের আগে শাহরুখ স্যারের সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল এবং আমি তাঁকে আমন্ত্রণও জানিয়েছিলাম। কিন্তু শুটিংয়ের ব্যস্ততার কারণে তিনি আসতে পারেননি। আমাদের সিইও ভেঙ্কি (মাইশোর) স্যার অবশ্য উপস্থিত ছিলেন।’
শুধু বাগ্দান হয়েছে, বিয়ে নয়। তার মানে রিংকুর বিয়েতে শাহরুখকে পাওয়ার সুযোগ এখনো আছে! কেন শাহরুখের এ বিয়েতে যাওয়া নিয়ে কথা হচ্ছে—এমন ভাবনা আসলে তৈরি করেছেন শাহরুখ নিজেই।
২০২৩ সালে গুজরাট টাইটানসের যশ দয়ালের বিপক্ষে টানা পাঁচ ছক্কা মেরে কলকাতাকে জিতিয়েছিলেন রিংকু। তখন শাহরুখ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তিনি শুধু রিংকুর বিয়েতে উপস্থিত–ই হবেন না, নাচবেনও। এ ভরসাতেই হয়তো বিয়েতেও কিং খানকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন রিংকু।
নিউজ ২৪কে রিংকু বলেছেন, ‘আমি বিয়েতেও শাহরুখ স্যারকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি। দেখা যাক উনি আসেন কি না।’
কিছুদিন রিংকু ও সরোজের বিয়ে পিছিয়ে যাওয়ার গুঞ্জন শোনা গিয়েছিল। রিংকুর ব্যস্ত সূচির কারণে বিয়ের দিনক্ষণ নভেম্বর থেকে পিছিয়ে নাকি ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে নির্ধারিত হয়েছে। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি ও নিউজ ১৮ এ তথ্য জানিয়েছিল।
তবে রিংকু জানিয়েছেন, চলতি বছরেই বিয়েটা সারতে চান। রিংকু বলেছেন, ‘আশা করছি এ বছরই হবে। ঘরোয়া মৌসুমও দ্রুত শুরু হবে। আমাদের পরিবার নভেম্বরের কথা বলেছিল। আমি নিশ্চিত না, দেখা যাক।’
বর-কনে দুজনের বাড়িই ভারতের উত্তর প্রদেশে। মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান রিংকু আলিগড়ের ছেলে আর সমাজবাদী পার্টির এমপি প্রিয়া বেনারসের মেয়ে। রিংকুর বাগ্দত্তা প্রিয়া সরোজ রাজনীতিতে জড়িয়েছেন গত বছর।
জৌনপুর জেলার মাছলিশহর আসনে বিজেপির এক বর্ষীয়ান নেতাকে ৩৫ হাজার ভোটে হারিয়ে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন প্রিয়া। তাঁর বাবা তুফানি সরোজও একজন প্রবীণ রাজনীতিবিদ ও উত্তর প্রদেশের কেরাকাট আসনের তিনবারের এমপি। রিংকু বর্তমানে উত্তর প্রদেশ প্রিমিয়ার লিগে। সেখানে গত পরশু একটি সেঞ্চুরিও করেছেন তিনি। ভারতের এশিয়া কাপের দলেও আছেন রিংকু।