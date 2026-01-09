৩ উইকেট নিলেন রিশাদ
৩ উইকেট নিলেন রিশাদ
ক্রিকেট

বিগ ব্যাশে আবার রিশাদ ম্যাজিক

খেলা ডেস্ক

বিগ ব্যাশে রিশাদ ম্যাজিক!

হোবার্ট হারিকেনসের বাংলাদেশি স্পিনার রিশাদ হোসেন আজ অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্সের বিপক্ষে নিয়েছেন ৩ উইকেট। ৪ ওভার বোলিং করে দিয়েছেন মাত্র ২৬ রান। তাঁর ৩ উইকেটের ম্যাচে হোবার্টও জিতেছে দাপুটে ভঙ্গিতে—৩৭ রানে।

হোবার্টে টসে হেরে ব্যাটিংয়ে নেমে হারিকেনস তোলে ১৭৮ রান। জবাবে অ্যাডিলেড ৯ উইকেটে করতে পারে ১৪১ রান।

টানা দুই ম্যাচ উইকেটশূন্য থাকার পর আজ আবার উইকেটের দেখা পেয়েছেন এই লেগ স্পিনার। বিগ ব্যাশে রিশাদের উইকেট এখন ১১টি। স্পিনারদের মধ্যে এটি যৌথভাবে সর্বোচ্চ। সমান ১১ উইকেট আছে অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্সের লেগ স্পিনার লয়েড পোপেরও।

দারুণ ছন্দে আছেন রিশাদ

রিশাদ আজ নিজের প্রথম ওভারেই সাফল্য পান। ওই ওভারের শেষ বলে প্যাডল সুইপ খেলতে গিয়ে শর্ট ফাইন লেগে ক্যাচ দেন হ্যারি মানেটি। পরের ওভারের প্রথম বলেই ফেরান জেমি ওভারটনকে।

Also read:তামিমকে ‘ভারতীয় দালাল’ বললেন বিসিবি পরিচালক: প্রতিবাদে সরব মুমিনুল-তাসকিনরা

উইকেট থেকে বেরিয়ে খেলতে এসে রিশাদের টার্নে পরাস্ত হয়ে স্টাম্পড হন ওভারটন। প্রথম দুই ওভারে ২ উইকেট পেলেও এই সময়ে রিশাদ পুরোপুরি নিয়ন্ত্রিত ছিলেন না। ওই দুই ওভারেই আসে ২১ রান। তবে পরের দুই ওভারে দৃশ্যপট বদলে দেন তিনি। দেন মাত্র ৫ রান। সঙ্গে তুলে নেন লুক উডের উইকেট।

বল হাতে আজ হোবার্টের শুরুটাও ছিল দারুণ। রিশাদ পঞ্চম ওভারে বোলিংয়ে আসার আগেই অ্যাডিলেডের ৪ উইকেট তুলে নেয় দলটি। দুই পেসার রিলে মেরেডিথ ও নাথান এলিস মিলে টপ অর্ডারের চার ব্যাটসম্যানকে ফেরান। এরপর অ্যাডিলেড ১৪১ পর্যন্ত যেতে পেরেছে মূলত লিয়াম স্কটের ৫৮ বলে অপরাজিত ৯১ রানের ইনিংসে।

রিশাদদের পরের ম্যাচ আগামী ১১ জানুয়ারি।

Also read:মন্দ তো নয়ই, রিশাদ আজও দলের সেরা
আরও পড়ুন