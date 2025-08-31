ফর্ম হারানো বাবরকে নিয়ে আকরাম: ‘ফর্ম সাময়িক, ক্লাস চিরস্থায়ী’

সময় খারাপ যাচ্ছে বাবর আজমের। কতটা খারাপ? যাকে ছাড়া একসময় পাকিস্তান দল কল্পনাই করা যেত না, তাঁর এখন দলে জায়গা হচ্ছে না। তাঁর ব্যাটিং নিয়ে অখ্যাত অনেকে উপদেশ দিয়ে যাচ্ছেন।
উত্তরসূরির এই দুঃসময়ে তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছেন কিংবদন্তি পাকিস্তানি পেসার ওয়াসিম আকরাম। বাবরকে পথ দেখানোর চেষ্টা করছেন তিনি, দিয়েছেন কিছু পরামর্শ।
পাকিস্তানের জিও নিউজে ‘হাসনা মানা হ্যায়’ নামক এক অনুষ্ঠানে অতিথি হয়ে গিয়েছিলেন ওয়াসিম আকরাম। সেখানেই তিনি বাবর আজমের মানসিক অবস্থা ও তাঁর সামনে থাকা নানা চ্যালেঞ্জ নিয়ে কথা বলেন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে শীর্ষ খেলোয়াড়দের ওপর কতটা চাপ থাকে, সে প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে আকরাম বাবরের প্রশংসার পাশাপাশি কিছু পরামর্শও দিয়েছেন।
“ফর্ম সাময়িক, কিন্তু ক্লাস চিরস্থায়ী”। চালিয়ে যাও, আবারও বিশ্বের সেরা ব্যাটসম্যানদের কাতারে ফিরবে তুমি।ওয়াসিম আকরাম, সাবেক ক্রিকেটার
আকরাম বলেছেন, ‘বাবর আজম আমাদের সুপারস্টার। বিশ্ব ক্রিকেটের সেরা খেলোয়াড়দের মধ্যে সে একজন। আমি শুধু তাকে শান্ত থাকতে বলব, অপ্রয়োজনীয় সংবাদ সম্মেলন থেকে দূরে থাকতে বলব, আর মনে রাখতে বলব, “ফর্ম সাময়িক, কিন্তু ক্লাস চিরস্থায়ী”। চালিয়ে যাও, আবারও বিশ্বের সেরা ব্যাটসম্যানদের কাতারে ফিরবে তুমি।’
আকরাম কেন এমন কথা বলছেন, সেটা একটু খুলে বলা যাক। সর্বশেষ ২০২৩ এশিয়া কাপে নেপালের বিপক্ষে সেঞ্চুরি করেছিলেন বাবর। এর পর থেকে তিনি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে আর তিন অঙ্কের দেখা পাননি। স্ট্রাইক রেট নিয়েও নানা প্রশ্ন ওঠায় গত বছর ডিসেম্বরে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজের পর তাঁকে টি-টোয়েন্টি দল থেকে বাদ দেওয়া হয়।
৫৯ বছর বয়সী এই কিংবদন্তির কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল—বাবর শুধুই ভালো ব্যাটসম্যান নাকি দলের জন্য ম্যাচ-উইনারও হতে পারবেন? উত্তরে আকরাম বলেছেন, ‘সে ইতিমধ্যেই দুর্দান্ত ব্যাটসম্যান। তবে এখনো তাঁর সেরাটা দেখা যায়নি। সামনে সে দলকে জেতাবে।’
বাবর কি জাভেদ মিয়াঁদাদের মতো কিংবদন্তি ব্যাটসম্যান হতে পারবেন—এই প্রশ্নের উত্তরে ওয়াসিম বলেন, ‘ম্যাচ-উইনার হওয়ার মতো সবকিছুই বাবরের আছে। তার প্রতিভা আছে, ধারাবাহিকতা আছে, কিন্তু তাকে নিজের ব্যাটিং দিয়ে আরও ২-৩টি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ জেতাতে হবে। সে নিঃসন্দেহে একজন টপ ক্লাস খেলোয়াড়।’
আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে বাবরের রান ৪২২৩। এই সংস্করণে তাঁর চেয়ে বেশি রান শুধু ভারতের রোহিত শার্মার, ৪২৩১। সেই বাবরকে ছাড়া এবার টি-টোয়েন্টি সংস্করণের এশিয়া কাপ খেলবে পাকিস্তান। বলা হচ্ছে, ২০২৬ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে নতুনদের সুযোগ দিতে চায় পাকিস্তান।
নতুনেরা ভালো করলে বাবরের জন্য দলে ফেরা আরও কঠিন হয়ে যেতে পারে।