ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ওভাল টেস্টে ম্যাচসেরা হন মোহাম্মদ সিরাজ
ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ওভাল টেস্টে ম্যাচসেরা হন মোহাম্মদ সিরাজ
ক্রিকেট

নাল্লি গোশত বিরিয়ানি আর পায়া খেয়েই সিরাজ এমন শক্তিশালী, বললেন আজহারউদ্দিন

খেলা ডেস্ক

যশপ্রীত বুমরা সব ম্যাচ না খেলার পরও ইংল্যান্ডের মাটিতে ‘অ্যান্ডারসন-টেন্ডুলকার ট্রফি’ ড্র করে এসেছে ভারত। শুবমান গিলের দলের এমন সাফল্যের পেছনে বোলারদের মধ্যে মোহাম্মদ সিরাজের অবদানই সবচেয়ে বেশি। সর্বোচ্চ ২৩ উইকেট নেওয়া পেসারই ওভালে শেষ টেস্টে ভারতকে ৬ রানে জেতাতে মূল ভূমিকা রেখেছেন।

ভারতের সাবেক অধিনায়ক মোহাম্মদ আজহারউদ্দিন মনে করেন, সিরাজের এই সাফল্যের পেছনে অন্যতম কারণ নাল্লি গোশত বিরিয়ানি ও পায়া। হায়দরাবাদের এই বিখ্যাত খাবারটি সিরাজের বেশ পছন্দ, যা খাওয়ার কারণে তাঁর পায়ের পেশি মজবুত হয়েছে।

রোববার হায়দরাবাদে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ভারতের সাবেক উইকেটকিপার সৈয়দ কিরমানির আত্মজীবনী ‘স্টাম্পড’ উন্মোচন করেন সিরাজ। অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে আজহারউদ্দিনও উপস্থিত ছিলেন। সিরাজ ও আজহারউদ্দিন দুজনই হায়দরাবাদের সন্তান।

অনুষ্ঠানের এক ফাঁকে আজহারউদ্দিন মিড-ডেকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সিরাজের ইংল্যান্ড সফরের পারফরম্যান্স নিয়ে কথা বলেন। সেখানে সিরিজ-সর্বোচ্চ ১৮৫.৩ ওভার বল করা সিরাজের শক্তির পেছনে হায়দরাবাদি খাবারের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘সিরাজ অসাধারণ খেলেছে। নাল্লি গোশত বিরিয়ানি আর পায়ার জন্যই সে একটি শক্তিশালী শরীর, বিশেষ করে তার পায়ের পেশি তৈরি করতে পেরেছে। প্রচুর উদ্যম ও শক্তি দেখিয়েছে। সিরিজজুড়ে তার মধ্যে ভারতের জন্য ভালো কিছু করার ও পারফর্ম করার ক্ষুধা ছিল।’

অনুষ্ঠানে আজহারউদ্দিনের সঙ্গে দেখা মোহাম্মদ সিরাজের। মাঝে আজহারের ছেলে আসাদউদ্দিন

ইংল্যান্ডের মাটিতে ভারত সিরিজ ২-২ ড্র করতে পেরেছে ওভাল টেস্টের শেষ দিনে ৬ রানের জয় তুলতে পেরে। সেই ম্যাচের দ্বিতীয় ইনিংসে সিরাজ পাঁচ উইকেট নেন, এর মধ্যে শেষ উইকেটটি ছিল ইংল্যান্ডের শেষ ব্যাটসম্যান অ্যাটকিনসনকে বোল্ড করে।

ঘণ্টায় ১৪৩ কিলোমিটার গতির ইয়র্কারটির উদাহরণ টেনে আজহারউদ্দিন বলেন, ‘তার শেষ ডেলিভারিটি ফিটনেস এবং শক্তির প্রতি এক দারুণ শ্রদ্ধাঞ্জলি, যা তাকে একজন সুপারস্টারে পরিণত করেছে। ওভালের সেই স্পেলটি ছিল অবিশ্বাস্য। যশপ্রীত বুমরার অনুপস্থিতিতে সে প্রশংসনীয়ভাবে দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছিল। নিঃসন্দেহে ভারতীয় ক্রিকেটের নতুন সুপারস্টার সে।’

তবে নাল্লি আর পায়া সিরাজের পায়ের পেশি মজবুত করলেও ডানহাতি এ পেসারকে ফিটনেসের প্রতি মনোযোগী হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন আজহার, ‘সিরাজকে বিনয়ী থাকতে হবে এবং ফিটনেসের ওপর কাজ করে যেতে হবে।’

Also read:‘সিরাজ কী খায়, কী পান করে নেয়—সবই ইংল্যান্ডের বোলারদের দিতে চাই’
আরও পড়ুন