বাংলাদেশের বিপক্ষে আজ কেমন হতে পারে ভারতের একাদশ

এশিয়া কাপের সুপার ফোরে একটা করে ম্যাচ খেলে জয় পেয়েছে দুই দলই। সেদিক থেকে দেখলে দুবাইয়ে আজ মুখোমুখি হওয়ার আগে বাংলাদেশ-ভারত একই অবস্থানে। তবে এটা শুধু পয়েন্টের হিসাব। বাস্তবতা দুই দলের জন্য একেবারেই আলাদা।
এবার এশিয়া কাপে এখন পর্যন্ত কোনো ম্যাচ হারেনি ভারত, টানা জয় নিয়ে ছুটছে অপ্রতিরোধ্য গতিতে। দুর্দান্ত খেলতে থাকা ভারত এবার এশিয়া কাপ চ্যাম্পিয়ন হতে না পারলে সেটাই বড় অঘটন হিসেবে দেখা হতে পারে।
অন্যদিকে বাংলাদেশও এশিয়া কাপে গেছে বড় স্বপ্ন নিয়ে। সুপার ফোরে শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে দারুণ শুরুর পর বাংলাদেশ দল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার স্বপ্নের কথাও বলতে শুরু করেছে। কিন্তু সেই স্বপ্ন বাস্তব করা যে কত কঠিন, সেটা সমর্থকদের মতো খেলোয়াড়েরাও জানেন। চ্যাম্পিয়ন হওয়া তো পরের ব্যাপার, ফাইনাল খেলার জন্য বাংলাদেশের আগে পেরোতে হবে ভারত ও পাকিস্তানের মতো দুই বড় বাধা। এ দুটি ম্যাচের একটি তো জিততে হবেই। এর মধ্যে আজ ভারতের বিপক্ষে লড়াইটাই বলা যায় বাংলাদেশের জন্য অগ্নিপরীক্ষা।
ভারত হয়তো এভাবে ভাবছে না। এ ম্যাচ জিতলে ফাইনাল প্রায় নিশ্চিত হয়ে যাবে তাদের। তবে সেটা খুব কঠিন পরীক্ষা সম্ভবত মনে করছে না ভারত। যে কারণে এই ম্যাচে বেশ কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে দেখা যেতে পারে ভারতকে। পাকিস্তানকে ৬ উইকেটে হারানো ম্যাচের একাদশে তাই বেশ কিছু পরিবর্তন এনে আজ মাঠে নামতে পারে ভারত, যাতে ফাইনালের আগে বেঞ্চের সবারও একটুও প্রস্তুতি হয়ে যায়।
সম্ভাব্য পরিবর্তনের একটি হতে পারে উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান সঞ্জু স্যামসনের জায়গায় জিতেশ শর্মাকে নামানো। আগের চার ম্যাচেই একাদশে ছিলেন স্যামসন, কিন্তু ব্যাট করার সুযোগ পেয়েছেন শুধু ওমান ও পাকিস্তানের বিপক্ষে। ওমানের বিপক্ষে করেন দুর্দান্ত এক ফিফটি। পাকিস্তানের বিপক্ষে প্রথম সুপার ফোরে আউট হন মাত্র ১৩ রান করে। সেই ম্যাচে তিলক বর্মাকে নিয়ে ইনিংস শেষ করার সুযোগ ছিল তাঁর সামনে। কিন্তু আক্রমণাত্মক শট খেলতে গিয়ে বোল্ড হয়ে ফেরেন।
ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট বাংলাদেশের বিপক্ষে আজ সুযোগ দিতে পারে আরেক উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান জিতেশ শর্মাকে। মিডল অর্ডারে তাঁর আগ্রাসী ব্যাটিং ভারতকে দিতে পারে ভালো বিকল্প।
আজ হয়তো বিশ্রাম পাচ্ছেন ভারতের এক নম্বর পেসার যশপ্রীত বুমরা। পাকিস্তানের বিপক্ষে ছন্দে ছিলেন না সময়ের অন্যতম সেরা এই পেসার। ৪ ওভারে উইকেটশূন্য থেকে দেন ৪৫ রান। গ্রুপ পর্বে ওমানের বিপক্ষে বুমরাকে বিশ্রাম দিয়ে খেলানো হয় অর্শদীপ সিংকে। সেই ম্যাচে অর্শদীপ গড়েছেন ইতিহাস, ভারতের প্রথম বোলার হিসেবে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ১০০ উইকেটের মাইলফলক ছুঁয়েছেন। আজও তাঁকেই একাদশে ফেরানো হতে পারে। নতুন বলে সুইং করাতে পারেন, আবার ডেথ ওভারে রান আটকে গুরুত্বপূর্ণ উইকেট তুলতে পারেন এই বাঁহাতি পেসার।
ভারতের সম্ভাব্য একাদশ: অভিষেক শর্মা, শুবমান গিল (সহ–অধিনায়ক), তিলক ভার্মা, সূর্যকুমার যাদব (অধিনায়ক), হার্দিক পান্ডিয়া, শিবম দুবে, রিঙ্কু সিং, জিতেশ শর্মা, কুলদীপ যাদব, বরুণ চক্রবর্তী, অর্শদীপ সিং।
বাংলাদেশের বিপক্ষে হয়তো দেখা যেতে পারে রিঙ্কু সিংকেও। দলে আছেন শুরু থেকেই, তবে এখনো কোনো ম্যাচ খেলেননি। বাঁহাতি এই ব্যাটসম্যানকে রাখা হয়েছিল মিডল অর্ডারে বিকল্প হিসেবে। আজ তাঁকে একাদশে নিলে বাদ পড়তে পারেন অক্ষর প্যাটেল। পাকিস্তানের বিপক্ষে তিনি মাত্র ১ ওভার বল করে দেন ৮ রান, কোনো উইকেট পাননি। পুরো টুর্নামেন্টে এখন পর্যন্ত ৪ ম্যাচে অক্ষরের উইকেট মাত্র ৩টি।
তবে এসব পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যেও ভারতের আসল লক্ষ্য থাকবে ম্যাচটা সহজে জেতা। তাতে ফাইনাল তো প্রায় নিশ্চিত হয়ে যাবেই তাদের, শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে সুপার ফোরের শেষ ম্যাচটা তারা খেলতে পারবে আরও নির্ভার হয়ে।