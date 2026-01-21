ফাইনালে ওঠার সুযোগ পেল রিশাদের হোবার্ট

৭ ওভারের ম্যাচ। হারলেই টুর্নামেন্ট থেকে বাদ। এমন সমীকরণে শেষ ২ ওভারে হোবার্ট হারিকেনসের বিপক্ষে মেলবোর্ন স্টারসের দরকার ৩৭ রান। এমন সময়ে হোবার্ট অধিনায়ক বেন ম্যাকডারমট বল তুলে দিলেন রিশাদ হোসেনের হাতে।
মার্কাস স্টয়নিস ও গ্লেন ম্যাক্সওয়েলের বিপক্ষে রিশাদ খরচ করলেন ১১ রান। তাতে শেষ ওভারে মেলবোর্নের দরকার ছিল ২৬ রান। পেসার মিচেল ওয়েনের ওভারে মেলবোর্ন নিতে পেরেছে ২২ রান।
৩ রানের এই জয়ে বিগ ব্যাশে ফাইনালে ওঠার আরেকটা সুযোগ পেল রিশাদের দল। আগামী ২৩ জানুয়ারি সিডনি সিক্সার্সের বিপক্ষে চ্যালেঞ্জারে খেলবে হোবার্ট। সেই ম্যাচের জয়ী দল ফাইনালে খেলবে পার্থ স্করচার্স।
হোবার্টে আজ বৃষ্টির কারণে ম্যাচ নেমে আসে ১০ ওভারে। এমন ম্যাচে টসে হেরে ব্যাটিং করতে নেমে হোবার্ট তোলে ৫ উইকেটে ১১৪ রান। জবাবে মেলবোর্ন ২ ওভারে ৯ রান তুললে আবার শুরু হয় বৃষ্টি। তাতে ম্যাচ নেমে আসে ৭ ওভারে। ডিএলএস হিসাবে মেলবোর্নের লক্ষ্য দাঁড়ায় ৮৫ রানে। শেষ পর্যন্ত মেলবোর্ন থেমেছে ৮২ রানে।
রিশাদ আজ বোলিং করেছেন ২ ওভার। তাতে তিনি রান খরচ করেছেন ২৪, উইকেট পাননি। ম্যাচসেরা হয়েছেন হোবার্টের বো ওয়েবস্টার। ২৬ বলে ৪৭ রানের ইনিংস খেলেন এই অলরাউন্ডার।
এই ম্যাচেও দেখা গেছে রিটায়ার্ড আউট। রান তাড়ায় ষষ্ঠ ওভারে স্যাম হারপারকে তুলে গ্লেন ম্যাক্সওয়েলকে নামায় মেলবোর্ন। ৪ বলে ৯ রান করে অপরাজিত ছিলেন ম্যাক্সওয়েল।