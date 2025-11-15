৮০৭ দিন পর করা সেঞ্চুরিতে বাবরের যত রেকর্ড আর কীর্তি

অবশেষে সেঞ্চুরি পেলেন বাবর আজম। গতকাল শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ৩ ম্যাচ সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডে ১০২ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেন পাকিস্তানের এই সাবেক অধিনায়ক। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের তিন সংস্করণ মিলিয়ে ৮৩ ইনিংস অপেক্ষার পর গতকাল সেঞ্চুরি পেয়েছেন বাবর। দিনের হিসাবে এটি ৮০৭ দিন পর। এই সেঞ্চুরি বেশ কয়েকটি নতুন কীর্তি গড়েছেন এই ব্যাটসম্যান।
পাকিস্তানের হয়ে ওয়ানডেতে সর্বোচ্চ সেঞ্চুরি এখন বাবরের। যদিও তিনি রেকর্ডের মালিক একা নন। ওয়ানডেতে বাবর ও সাঈদ আনোয়ার দুজনের সেঞ্চুরিই ২০টি। বাবর অবশ্য সাঈদ আনোয়ারের চেয়ে ১০৮ ইনিংস কম খেলেছেন।
কাল বাবর ও মোহাম্মদ রিজওয়ান ১১২ রানের অবিচ্ছিন্ন জুটি গড়েন। ওয়ানডেতে এ নিয়ে ৪০তম বারের মতো সেঞ্চুরি জুটির অংশ হলেন বাবর, যা পাকিস্তানের হয়ে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। সবচেয়ে বেশি ৪১ বার সেঞ্চুরি জুটির অংশ ছিলেন ইনজামাম–উল–হক।
তৃতীয় দ্রুততম ব্যাটসম্যান হিসেবে ওয়ানডে ২০টি সেঞ্চুরি করেছেন বাবর। ১৩৬ ইনিংসে ২০টি সেঞ্চুরি করেছেন বাবর। দক্ষিণ আফ্রিকার কিংবদন্তি হাশিম আমলা ২০টি করেছেন ১০৮ ইনিংসে, যা দ্রুততম। দ্বিতীয় স্থানে আছেন বিরাট কোহলি, যিনি ২০টি সেঞ্চুরি করেছেন ১৩৩ ইনিংসে।
পাকিস্তানের মাটিতে এটি বাবরের অষ্টম ওয়ানডে সেঞ্চুরি। এটি পাকিস্তানের মাটিতে পাকিস্তানের সর্বোচ্চ সেঞ্চুরির রেকর্ড। ৭টি সেঞ্চুরি আছেন মোহাম্মদ ইউসুফের।
তিন সংস্করণ মিলিয়ে বাবরের সেঞ্চুরি এখন ৩২। পাকিস্তানের হয়ে যা চতুর্থ সর্বোচ্চ। ৪১টি সেঞ্চুরি নিয়ে এই তালিকায় শীর্ষে আছেন ইউনিস খান।