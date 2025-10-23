লিটন ফিরলেন, বাদ পড়লেন সাইফউদ্দিন

আগামী ২৭, ২৯ ও ৩১ অক্টোবর তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে বাংলাদেশ ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ। সব ম্যাচ হবে চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে।
ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে তিন ম্যাচ টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম দুই ম্যাচের জন্য আজ দল ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)।
আফগানিস্তানের বিপক্ষে খেলা সর্বশেষ টি-টোয়েন্টি সিরিজের দল থেকে বাদ পড়েছেন মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন। এশিয়া কাপ চলাকালে চোট পাওয়া অধিনায়ক লিটন দাস ফিরেছেন দলে।
এশিয়া কাপে ভারতের বিপক্ষে ম্যাচের আগে পাঁজরে চোট পান লিটন। ওই টুর্নামেন্টের সুপার ফোরে ভারত ও পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচে না খেললেও দলের সঙ্গেই ছিলেন।
তবে সংযুক্ত আরব আমিরাতে আফগানিস্তানের বিপক্ষে ওয়ানডে–টি-টোয়েন্টি কোনো সংস্করণের সিরিজেই ছিলেন না। সেরে ওঠার লড়াইয়ে থাকায় ঘরের মাঠে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ওয়ানডেতেও ছিলেন না।
আফগানিস্তানকে ধবলধোলাই করা সিরিজটির দলে ডাক পেলেও ভিসা জটিলতার কারণে যেতে পারেননি সৌম্য সরকার। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি দলেও রাখা হয়নি আজ ৯১ রান করা সৌম্যকে।
আফগানিস্তানের বিপক্ষে দুই ম্যাচ খেলেছেন সাইফউদ্দিন। প্রথম ম্যাচে উইকেটশূন্য থাকলেও দ্বিতীয়টিতে ৩ উইকেট পান। তবে তাঁকে বাদ দেওয়া হয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে। একটি ম্যাচ ব্যাট হাতে নেমে ২ বল খেলে তিনি ৪ রান করে আউট হয়েছিলেন।
লিটন দাস (অধিনায়ক), তানজিদ হাসান, পারভেজ হোসেন, সাইফ হাসান, তাওহিদ হৃদয়, জাকের আলী, শামীম হোসেন, নুরুল হাসান, মেহেদী হাসান, রিশাদ হোসেন, নাসুম আহমেদ, মোস্তাফিজুর রহমান, তানজিম হাসান, তাসকিন আহমেদ ও শরীফুল ইসলাম।